A Generali Brasil, em parceira com o Banco Agibank, começou a distribuir em junho o seguro Proteção Urbana, um novo produto criado e customizado para atender às necessidades cotidianas dos clientes do Banco. A novidade é um mix de coberturas, que contempla Morte Acidental, Invalidez Permanente Total por Acidente, Diárias de Internação Hospitalar, Perda e Roubo de Cartão com saque sob coação e a novidade: Bolsa Protegida com smartphone. Os valores mensais são acessíveis e vão de R$ 7,99 a R$ 35,99 (a depender do plano – básico, standard, plus ou premium). Além disso, o produto apresenta vantagens como sorteios mensais de R$ 5 mil em prêmios pela Loteria Federal.

A parceria entre as empresas começou em 2020, quando a seguradora foi escolhida com exclusividade para a comercialização do seguro vida em grupo, que pode ser contratado por menos de R$ 0,50 centavos por dia e conta com serviços de auxílio funeral e ressarcimento de despesas em compra de medicamentos.

“O Agibank é um importante parceiro comercial da Generali, e a proposta de inovação de canais e produtos está muito em linha com a estratégia da nossa companhia. Este novo seguro que criamos juntos, o Proteção Urbana, é excepcional, porque traz coberturas excelentes com preços acessíveis, além de cobrir roubo e furto do smartphone, caso ele esteja dentro da bolsa”, explica Claudia Lopes, diretora Comercial & Marketing da Generali.

“Temos o compromisso de simplificar e tornar o dia a dia das pessoas melhor sempre. Continuaremos evoluindo para entregar produtos cada vez mais úteis e atrativos ao consumidor”, comenta Vínicius Aloe, diretor de Produtos e Open Banking do Agibank.

Para contratar, basta se dirigir aos mais de 800 pontos de atendimento do Banco em todo o Brasil.

N.F.

