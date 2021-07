Dentro do seu programa de inovações, a GC do Brasil S.A. está lançando um novo site para atualizar a imagem do grupo e melhorar o canal de comunicação com corretores externos interessados, que sentem a necessidade de mudanças e buscam novos desafios. Com visual despojado e moderno, a empresa pretende reafirmar sua vocação de ser uma companhia voltada a dar suporte administrativo, técnico e comercial para corretores de seguros que estejam reavaliando suas estratégias com fins a acelerar o crescimento e garantir que suas corretoras estejam atualizadas e capacitadas para enfrentar as mudanças de mercado.

Segundo Marcos Alves, titular da Preview Corretora de Seguros e atualmente presidente da GC do Brasil, “a empresa foi sedimentada pela união de corretores de seguros com fortes laços de amizade e confiança. Nessa jornada ao longo dos 10 anos, evoluímos como grupo e nos fortalecemos com a entrada de novas corretoras. Atualmente um terço das corretoras de seguros são adesões recentes ao nosso grupo, e continuamos atraindo novas parcerias dentro do conceito de uma relação amparada na reciprocidade de benefícios. Confiamos tanto nas vantagens da GC que nosso contrato permite resilição imediata, sem prévio aviso e sem ônus”.

No novo site, o corretor de seguros interessado poderá obter informações sobre quais benefícios a companhia pode oferecer, além de encontrar um canal para começar um contato informal e descompromissado com os gestores comerciais regionais distribuídos pelo país.

É importante, contudo, compreender que o modelo da empresa foi estruturado com base a oferecer uma retaguarda aos corretores de seguros que chegam em um momento de sua jornada onde as atividades administrativas, operacionais e o relacionamento com seguradoras ocupam muito do seu tempo e o impedem de dar foco na captação de novos clientes.

José Luís S F Silva, diretor geral da organização, afirma que “o modelo de união implica em adotar “o jeito GC de ser e fazer”, pois aqui sua corretora terá todo suporte para implantação desta nova cultura, que já foi aprovada por 95 corretoras que fazem o uso de serviços compartilhados de emissão, sinistro, sistemas, recrutamento, treinamento e seleção, especialistas em produtos, marketing e outros serviços. Para este equilíbrio de vantagens e custos ser lucrativo, é importante que o corretor já tenha um certo porte, normalmente adquirido depois de um tempo de mercado”.

Fazer parte da empresa não obriga o corretor a mudar o nome da sua corretora, sua marca, sua história e nem seus relacionamentos diretos com seguradoras. Ser da GC do Brasil é sinônimo de fazer parte de um grupo onde existe compromisso entre os sócios e associados, visando que todos possam se manter crescendo e na vanguarda das inovações e produtos.

Para conhecer mais a companhia e saber se é possível aderir ao modelo e fazer parte do grupo, consulte o novo site e peça o contato de um dos gestores comerciais. Acesse o link.

