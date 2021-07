A ENS (Escola de Negócios e Seguros) firmou mais uma importante parceria visando expandir sua atuação. O recente acordo estabelecido com a Seção Brasileira da AIDA Brasil (Associação Internacional de Direito de Seguro) prevê a realização de programas educacionais em conjunto.

Os primeiros frutos dessa união já foram anunciados: dois cursos de extensão online previstos para acontecer ainda neste segundo semestre. Um deles é o curso Avançado de Seguros Ambientais, que terá início em 17 de agosto.

Voltado a operadores do mercado de seguros, o programa apresenta as inúmeras relações e oportunidades que envolvem os riscos e atividades ambientais com os mecanismos de seguros. A proposta é apresentar uma série de oportunidades possíveis de atuação, a partir de situações concretas de riscos passíveis de transferência. O investimento é de R$ 480,00, valor que pode ser parcelado no cartão de crédito ou boleto bancário.

O outro lançamento é o curso Avançado de Seguros de Responsabilidade Civil, que fornece conhecimentos sobre as modalidades dessa carteira, as normas legais e infra legais que a regulam, a formação do contrato e todas as obrigações e direitos dela decorrentes, como coberturas e exclusões. O investimento é de R$ 1.920,00 e as aulas terão início em de setembro.

Para o diretor de Ensino Superior da ENS, Mario Pinto, a AIDA será um parceiro estratégico da Escola. “As duas instituições têm como um de seus objetivos produzir e difundir conhecimentos sobre seguros e temas afins. Essa parceria ampliará sobremaneira os estudos na área do Direito de Seguro”.

Os interessados em participar dos dois primeiros cursos devem ter ensino superior completo. Outras informações estão disponíveis no link, que também é o canal para inscrições.

N.F.

Revista Apólice