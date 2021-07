Investimento em capacitação tem que ser uma busca constante. É tendo essa premissa como foco do semestre que a Bradesco Seguros se baseia para incentivar a educação continuada. Agora, a prática não contempla apenas funcionários e colaboradores internos. Desde 1º de julho, ao lançar a Plataforma Universeg, streaming de conteúdos de qualificação, a seguradora contribui para a preparação e atualização de corretores e outros parceiros de negócios, com conteúdos direcionados e pensados para esse público.

Segundo Valdirene Soares, diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria da companhia, a plataforma visa democratizar e facilitar a vida desse público. “No novo normal, é cada vez mais importante pensar em alternativas digitais. A Plataforma Universeg foi a forma que encontramos de encaixar essa prática na vida dos corretores de seguros. Assim, eles podem consumir o conteúdo por meio de diversas metodologias e formatos: games, podcasts, vídeos, textos, infográficos, quando e onde desejarem”.

Além de conteúdos técnicos do dia a dia destes profissionais, a plataforma fornece também conteúdos que contemplam assuntos relacionados a saúde mental, desenvolvimento pessoal, relação com a tecnologias e soft skills.

Pensando nisso, a executiva selecionou destaca cinco cursos que estão disponíveis na plataforma que todo o corretor deveria acessar:

Academia de emoções: Uma das mais completas trilhas de aprendizagem para desenvolvimento pessoal da plataforma. A ideia desse material é abordar inteligência emocional e o seu papel para a qualidade de vida e a produtividade no trabalho. Nesse conteúdo há conceitos de neurociência, psicologia e entendimento emocional.

“Olhar para as nossas emoções gera autoconhecimento, o que é algo muito relevante para qualquer o desenvolvimento pessoal e profissional. Só assim é possível definir planos, objetivos, metas e, por consequência, trabalhar de forma mais produtiva”, destaca Valdirene.

Felicidade: Também no campo do desenvolvimento pessoal, a especialista indica um conteúdo realizado em parceria com Leandro Karnal, filósofo, historiador e palestrante motivacional. Em uma série de 10 vídeos, o especialista trata sobre a busca para da felicidade e demonstra ações do dia a dia que atrapalham o alcance desse objetivo.

Como construir sua marca e fazer negócios no LinkedIn: Nessa série de Talks com André Santos, especialista em vendas e social selling com 35 anos de carreira, que tem ajudado profissionais a alcançar suas metas com treinamentos de alta performance, os usuários encontram dicas para impulsionar negócios e aumentar a visibilidade na rede.

Portabilidade de Previdência: Conteúdo mais específico, porém imprescindível para quem tem pouco tempo e busca conteúdos menos extensos. Em formato de podcast, os corretores pode acessar uma ótima entrevista com Marcelo Rosseti, Superintendente Executivo da Bradesco Vida e Previdência, em uma fala sobre a importância de saber o que é a portabilidade e as vantagens desse processo.

Hora da pausa: Mais uma parceria, dessa vez com o Monge Satyanata. Em uma série de vídeos, o especialista em meditação oferece valiosas dicas para diminuir a ansiedade e melhorar ndo a qualidade de vida. A ideia é aprender como o a realização de pequenas pausas e reflexões ao longo do dia podem contribuir para esse processo.

