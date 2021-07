A experiência com tecnologia e serviços para transportes e seguros da Delta Global vai ser apresentada no Palco Conexo, realizado pela Conexo, plataforma de inovação Aberta das Empresas Randon. O CEO da empresa, Nícolas Galvão, vai ser o responsável por mostrar os movimentos que tornaram a Delta referência no segmento. A apresentação será exibida ao vivo na próxima quinta-feira, dia 22 de julho, às 16h, na plataforma Teams, da Microsoft, que pode ser acessada através do link: https://bit.ly/3rbRK2c.

Nícolas Galvão vai apresentar as soluções que a startup gaúcha vem entregando: “É muito bom compartilhar toda a experiência da Delta com outras pessoas, ainda mais em um ecossistema de startup, onde a criatividade e inovação fazem parte do dia a dia”. O evento terá a duração aproximada de 50 minutos, com espaços para a Randon Ventures e perguntas do público.

O Palco Conexo é um evento semanal que compartilha cases de empresas, pitches de startups e soluções de startups conectadas, incluindo empresas parceiras da Randon Ventures, investidora de startups das Empresas Randon que desde o início do ano, é acionista da Delta Global. O evento é organizado pela Conexo, plataforma de inovação Aberta das Empresas Randon, e acontece no formato online desde o começo da pandemia.

K.L.

