Estabelecer uma comunicação em outro idioma no ambiente de negócios pode ser uma tarefa complicada, principalmente quando se trata da indústria de seguros, que possui muitos termos técnicos e especificidades. Para promover o aprofundamento do conhecimento instrumental da língua inglesa no segmento de seguros, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) realiza o curso English for Insurance Professionals.

Ministrado na modalidade online, o programa desenvolve habilidades de linguagem e comunicação dos participantes em um contexto profissional de seguros, com ênfase na fala, leitura, análise e tradução de textos focados no vocabulário de seguros e resseguros. As aulas compreendem análises de casos, com textos acadêmicos, organizacionais e jornalísticos atuais, além de discussões que permitem que os alunos utilizem os termos técnicos do universo do Seguro.

A docente será Eveline Andrade, pós-graduada em Estudos Avançados de Língua Inglesa e analista de Sinistros de Riscos Diferenciados – Aeronáuticos, em uma seguradora multinacional. Para participar é necessário ter conhecimento intermediário da língua inglesa, segundo critérios do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR).

O investimento, de R$ 1.200,00, pode ser parcelado no cartão de crédito ou boleto bancário. Alunos e ex-alunos da ENS, do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros, de graduações e de pós-graduações, pagam valor reduzido, de R$ 960,00. Nestes casos, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected]

Para inscrições e demais informações basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice