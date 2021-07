EXCLUSIVO – Com o objetivo de valorizar cada vez mais seus parceiros, a SulAmérica realizou na tarde de ontem, 14 de julho, uma live para falar sobre a nova edição da PRA Super Campeões. O lançamento da campanha de premiação do Programa de Reconhecimento ao Corretor (PRA) foi apresentado pelos diretores comerciais da companhia, Solange Zaquem e Luciano Lima; além do diretor de Vida e Previdência, Victor Bernardes; e da head do Projeto Órama, Gabriela Schor.

A campanha serve como um incentivo para os corretores cadastrados na empresa gerarem cada vez mais negócios em todas as carteiras, premiando os profissionais com melhor desempenho ao longo do ano. Além de concorrer a uma viagem para Barcelona com direito a acompanhante, os parceiros têm a chance de ganhar carros 0 km. “Pela primeira vez, mais de 80 corretores e 5 assessorias serão premiados com o destino internacional. Todas as vendas desde 1º de janeiro já estão sendo computadas, por isso convidamos todos os nossos parceiros para participar deste que é o melhor programa de reconhecimento do nosso mercado”, afirmou Solange.

O PRA Super Campeões 2021 tem vigência do primeiro ao último dia útil de 2021 e terá duas rodadas. Na etapa intermediária, será considerada a pontuação de janeiro até o último dia útil de setembro para o sorteio dos carros entre os melhores colocados de cada região. Já a rodada final soma os resultados de todo o ano e premia os corretores que obtiveram as melhores pontuações com a viagem. Fazem parte da campanha os produtos: Saúde PME; Saúde PME+; Saúde Empresarial; Odonto PME; Odonto Empresarial e Individual; Vida Individual; Contribuição mensal de Previdência; portabilidade; aporte, além dos produtos de investimento, que esse ano estão com uma pontuação maior.

Outra novidade neste ano é que os corretores que realizarem treinamentos na PRA Saber, a Escola de Negócios da SulAmérica, também acumularão pontos no programa. “O relacionamento com o corretor de seguros sempre foi uma prioridade para a empresa. Além de incentivar as vendas e reconhecer as conquistas, os corretores se capacitam com cursos e treinamentos online totalmente gratuitos para atuarem consultores, oferecendo as melhores soluções para as necessidades de seus clientes. Quem se qualificar ganha conhecimento, potencializa os negócios e também acumula pontos para a campanha” disse Lima.

Durante a live, participaram de forma remota Ricardo Bottas, CEO da companhia; Raquel Giglio,vice-presidente de Saúde e Odonto; e Marcelo Mello, vice-presidente Investimentos, Vida e Previdência.

Bottas ressaltou que “a SulAmérica tem muito orgulho de contar com a confiança de tantos corretores e corretoras espalhados pelo Brasil, que auxiliam na evolução da seguradora e a colocar a empresa em posição de destaque no mercado. Vocês nos ajudam a entregar o conceito de Saúde Integral para a população brasileira, protegendo tantas pessoas em situação de vulnerabilidade, ainda mais nesse momento delicado que estamos passando. Espero ver todos vocês em Barcelona”.

Nicole Fraga

Revista Apólice