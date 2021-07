Neste último sábado, 03 de julho, aos 54 anos, Cláudio Brabo perdeu a batalha para a Covid-19, no Rio de Janeiro. O corretor de seguros contava com mais de 25 anos de atuação e era um dos principais expoentes do mercado de planos de saúde. Brabo era sócio da Soomar Corretora e foi diretor comercial na Golden Cross por mais de 15 anos, época em que a operadora disputava o primeiro lugar com a Amil, e diretor comercial da Bradesco Saúde, onde trabalhou por 10 anos.

“O mercado de seguros, especialmente de saúde, perde hoje uma estrela. Eu perco um amigo e Professor”, contou Délio Reis, proprietário da Cia do Seguro, na homenagem que fez ao corretor. “Em 2018 nos encontramos num evento de tecnologia no mercado de seguros promovido pelo CQCS Insurtech & Innovation, e desde então trocamos figurinhas sobre o tema. Nas últimas semanas estava nos ajudando a implantar um sistema robusto de gestão de benefícios. Pra mim uma perda inestimável”, afirmou.

Brabo deixou sua esposa e dois filhos.

N.F.

Revista Apólice