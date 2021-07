. Não é diferente para corretoras de seguros, então podemos dizer também que os elementos de identidade visual de uma marca, como logo, cores e nome, são altamente relevantes para o crescimento e o sucesso das agências presentes na internet.

Vamos entender hoje o papel de um logo e conhecer algumas dicas focadas em logos para corretora de seguros para que você tenha a certeza de estar tomando os passos corretos para se destacar no mercado com um bom branding. Acompanhe.

Por que logos são necessários?

O cérebro humano funciona à base de signos e significados; isto é, informações que concebemos através dos nossos sentidos, e que damos nomes a elas para que possamos compreender sua existência. Palavras, símbolos, totens… tudo o que é capaz de carregar um sentido (significado) consigo é reconhecido como uma unidade pelos nossos cérebros.

Uma marca funciona desta mesma forma: por mais que sua empresa possua um nome, se um cliente não puder associá-lo a um símbolo ou atribuir características específicas para ela, seu negócio não é lembrado.

Portanto, os logos servem para dar identidade e facilitar a memorização da dela, tornando sua marca apta a se tornar relevante e ocorrente na mente dos seus clientes.

Sem um logo, sua corretora de seguros é só “mais uma por aí.”, sem uma marca própria.

Como criar um logo para corretora de seguros?

Design gráfico e branding são duas ciências muito complexas e, sinceramente, estudá-las a fundo para fazer o serviço por si irá levar muito mais tempo do que se pode imaginar. Por isso, o ideal é buscar por ajuda especializada, seja em agências ou plataformas de freelancers como o Fiverr.

Apesar de você não ser encarregado pela criação da sua logomarca, uma empresa que busca criar sua identidade visual precisa definir:

Qual tipo de logo utilizar?

Lettermark (abreviações para trazer a identidade da marca)

São formatos tradicionais que podem variar entre logotipos chamativos e complexos bem como minimalistas e modernos. Tudo depende da impressão que você quer passar com sua marca através da fonte utilizada.

Este tipo de logo costuma ter uma boa sonoridade, sendo facilmente memorável pelo público consumidor. CVC, BMW, LG… são inúmeras as marcas que cresceram com este formato de logo.

Ícones

Um mascote, um símbolo abstrato ou um símbolo que une elementos associados ao nicho em questão são as formas mais comuns de se idealizar logos no formato de ícones.

Costumam ser mais divertidos, recomendados para quem quer criar uma marca próxima, que se comunica bastante com o público-alvo.

Tipografia

Basicamente este modelo trata do nome da marca por escrito usando uma fonte complexa, elegante e moderna.

Marcas mais discretas e que possuem bons “namings” (técnica de dar nome à marca) costumam se dar muito bem com logomarcas em tipografia.

Híbridos

Estes formatos podem todos serem unidos entre si, explorando maneiras criativas e mais complexas de fazer o design de uma marca.

É recomendado que trabalhe com profissionais de alta experiência se quiser incluir muitos elementos gráficos para que sua logomarca não pareça antiquada, exagerada ou infantil.

Quais formatos de logo são mais populares no mercado de seguros?

As tipografias e abreviações, por serem mais discretas e minimalistas, estão mais presentes em massa. Ainda assim, os seguros possuem um símbolo muito difundido: o escudo.

A associação a proteção e segurança que o escudo passa atinge os clientes e as marcas que tentam exercitar a criatividade costumam explorar este recurso de diversas formas.

Utilize a rede social “pinterest” para buscar por inspirações. Procure pelas seguintes palavras-chave:

Branding corretora de seguros

Insurance branding design

Insurance agency branding

Você encontrará inúmeras apresentações de marcas novas e até de algumas muito bem sucedidas para guiar suas preferências e servir como uma ponte para um design moderno e atualizado à estética do consumidor contemporâneo.

Forme o branding da sua marca juntamente de um especialista em design de logomarca

“Branding” são as ações que uma marca toma para deixar sua impressão no público-alvo. A abordagem comunicativa, a maneira como se porta nas redes sociais, as missões e valores, etc. Todas as características relacionadas a qualquer tipo de posicionamento da marca é um branding.

A identidade visual (nome, logo, cores, slogan etc) tem papel crucial para guiar o branding, pois a impressão de um cliente sobre a marca começa quando ele entra em contato com os estabelecimentos, sites e recursos visuais. Ou seja, ele julga a aparência primeiro.

Sua marca precisará de uma identidade visual bem definida, refletida através de um site bem construído, para passar sensações como profissionalismo, comprometimento e seriedade, bem como transmitir segurança para seu cliente.

Converse com um designer especializado em branding e construa sua identidade em cada aspecto visual da sua marca.

*Ianne Menti, faz criação de conteúdo, design, cinema e jogos eletrônicos (e-sports)