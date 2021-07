A Qualicorp e a Leve Saúde anunciaram parceria para comercializar planos de saúde no segmento coletivo por adesão. O acordo tem como foco principal clientes acima dos 45 anos, especialidade de atendimento da operadora, com planos que oferecem o melhor custo benefício para este público custando a partir de R$ 326* (para a faixa etária de 44 a 49 anos, em acomodação coletiva).

A parceria reforça a estratégia da administradora de expansão regional, por meio de acordos com operadoras locais, com base nas características e demandas de cada população. “A Leve Saúde tem uma proposta de negócio que vai ao encontro da missão da companhia, que é ampliar o acesso da população à saúde privada de qualidade”, afirma Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp.

A operadora, com 10 meses de atuação, está presente nos municípios do Rio de janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Niterói e São Gonçalo. Além disso, conta com mais de oito mil beneficiários, ampla rede ambulatorial e hospitalar credenciada e 4 policlínicas próprias de alto padrão.

Os planos de saúde oferecidos pela Leve Saúde e comercializados pela Qualicorp são baseados no cuidado integral e preventivo da saúde. Com o modelo de Atenção Primária à Saúde (APS), a operadora ajuda os beneficiários a cuidarem da saúde de forma preventiva. A APS é um jeito inteligente e mais prático de prevenir doenças e cuidar da saúde não só de idosos, mas também de crianças, jovens e adultos. Os clientes são acompanhados por médicos de família, treinados para cuidar da saúde de forma integrada, incluindo a promoção da saúde, prevenção de doenças, assistência e reabilitação.

“Nós na Leve Saúde estamos muito felizes com essa parceria com a Qualicorp. O fato de nos unirmos à maior administradora de benefícios do país e compartilhar do mesmo propósito, que é gerar acesso à saúde, nos traz ainda mais certeza de estarmos no caminho certo”, afirma Cláudio Borges, CMO da operadora.

“A Leve Saúde chega para ampliar o nosso portfólio de produtos regionais no Rio de Janeiro”, afirma Glaucio Fernandes, superintendente regional da administradora no Rio de Janeiro “As operadoras regionais contam com planos de saúde ideais para os clientes que procuram cobertura local, oferecendo acesso à saúde privada de qualidade e excelente custo benefício”, complementa o executivo.

O plano de saúde também disponibiliza outros benefícios e diferenciais aos beneficiários, como inclusão de dependentes sem limite de idade, seguro urgência e emergência em viagens, telemedicina, acesso ao Clube de Benefícios que oferece descontos e condições especiais para compra em diversos parceiros, desconto em medicamentos e atendimento Pré-Hospitalar (orientação médica por telefone, atendimento médico domiciliar de urgência e emergência e remoção).

Os planos de saúde coletivos por adesão da Qualicorp em parceria com a Leve Saúde estão disponíveis, inicialmente, para entidades e associações ligadas a advogados, administradores e cirurgiões-dentistas.

N.F.

Revista Apólice

(*) Registros ANS e condições no site da administradora