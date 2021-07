EXCLUSIVO – O roubo de celulares no Brasil vem crescendo constantemente. Só em São Paulo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), só em 2020 o estado registrou mais de 300 mil roubos ou furtos de celulares, o que significa uma média de 825 ocorrências do tipo por dia. Dados referentes ao mês de maio deste ano apontam que entre as ocorrências envolvendo roubo de documentos, telefones celulares e valores, 63,2% envolvem roubos de smartphones.

Para amenizar esse tipo de desconforto, o seguro para celular é o aliado ideal. O produto pode cobrir, a depender da apólice adquirida, roubo; furto qualificado ou simples; quebra acidental; e danos causados por líquido. Na Pier, não é necessário apresentar a nota fiscal do aparelho e a cobertura é válida para smartphones adquiridos fora do Brasil. “O celular, além de ser uma ferramenta de trabalho para muita gente, também é um bem adquirido com bastante esforço. É comum ouvirmos histórias de pessoas que reagem a assaltos para proteger esses bens. O seguro proporciona tranquilidade e uma preocupação a menos em um momento tão delicado como esse”, afirma Lucas Prado, co-founder da insurtech.

O Procon-SP anunciou que vai criar uma central com orientações sobre o que os consumidores devem fazer para aumentar a proteção contra golpes. A decisão veio após a onda de denúncias de ações de criminosos que roubam celulares para limpar contas bancárias das vítimas. A Pier registrou um crescimento de 10% nos índices de sinistralidade quando comparado com o mesmo período do ano passado (na casa de 10%), mas ainda abaixo das metas da companhia. De acordo com Prado, o principal motivo foi o aumento da circulação de pessoas pós isolamento social. “Quando acontece algum tipo de pico, agimos rápido e conseguimos mudar as regras no nosso processo de aquisição para conter o problema e voltar aos patamares saudáveis de operação”.

Na Ciclic é possível contratar o seguro de forma 100% digital. Raphael Swierczynski, CEO da empresa, diz que, apesar do número de furtos e roubos de celulares ter aumentado, a demanda por proteção também cresceu, o que reequilibra os impactos nos resultados das seguradoras que ofertam o produto. “Contar com a tranquilidade de ter esse bem reposto em caso de sinistro é muito importante, pois dispor do valor integral de um aparelho novo, de uma hora pra outra, nem sempre é viável. Recomendo que as pessoas evitem falar ao celular andando na rua, expondo seus aparelhos. Essa exposição é o que mais ocorre no volume de casos que temos observado”, ressalta o executivo.

Nicole Fraga

Revista Apólice