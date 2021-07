O CCS-RJ (Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro) tem uma novidade para os corretores. Durante o Conexão Futuro Seguro 2021, evento da Fenacor apoiado e representado no Rio pelo Clube no dia 10 de agosto, oferecerá uma premiação de dois cursos da Educa Seguros. São eles: Seguro de Transporte Descomplicado e Venda + Vida.

“É uma honra para a entidade ser parceiro deste grande evento tão importante para o corretor de seguros. Um momento de conexão, insights e oportunidades. Por isso, resolvemos sortear estes cursos para mostrar o quão importante o corretor é para nós”, disse Luiz Mário Rutowitsch, presidente do CCS-RJ.

O “Conexão Futuro Seguro 2021” terá como pilares a inovação, o empreendedorismo e o digital. São 10 etapas, das quais nove são regionais e a última, um grande evento nacional, todos online. Em cada edição regional, os inscritos e presentes ainda participarão da premiação especial: notebooks e/ou smartphones. Já na edição nacional, a premiação será um carro zero km.

O ciclo oferecerá informações relevantes, novas soluções e muitas ferramentas e oportunidades para aumentar os resultados que podem ser obtidos pelo corretor de seguros nesta nova década que se inicia em 2021. Haverá palestras sobre o cenário atual, com o foco no novo comportamento do consumidor e na realidade atual do mercado.

A ideia é indicar a utilização correta do digital, seja na prospecção, na negociação, no marketing, na comunicação com cliente, ou no comportamento.

Além disso, haverá o foco na inovação, no que se refere aos produtos, e a forma de trabalhar do corretor de seguros, agregando novos valores e sendo provedor de soluções securitárias e/ou financeiras, entre outras, além da necessária mudança de comportamento e no relacionamento pós-pandemia.

O terceiro eixo da programação será voltado para o empreendedorismo, que, em linhas gerais, reúne todos os valores e ações englobadas no digital e na inovação, sem contar um aspecto que é extremamente relevante para o corretor: aumentar suas vendas.

N.F.

Revista Apólice