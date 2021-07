A Capemisa Seguradora chega aos 61 anos com receita operacional de R$ 180 milhões, no primeiro semestre de 2021, com lucro atual de R$ 15 milhões. Com um modelo de gestão orientado para resultado, envolvendo o colaborador neste processo de crescimento, a companhia reuniu virtualmente todo o time para festejar a data, no último dia 22 de julho.

A reflexão proposta está bem alinhada ao período atual. Depois de meses desafiadores para pessoas e negócios, o filósofo e professor Mario Sergio Cortella conversou com os colaboradores sobre o tema “Cenários turbulentos, mudanças velozes: Mudar é complicado? Acomodar é perecer”.

“Em nossos 61 anos, somos exemplos de dedicação e proteção à vida das pessoas. E, como não poderia deixar de ser, o olhar cuidadoso se dirige com ainda mais atenção aos nossos mais de 400 colaboradores, valorizando sua qualidade de vida e cada um deles como indivíduo. Eles são parte essencial da nossa engrenagem, contribuem para o crescimento da empresa, para melhorar a experiência do cliente, desenvolver produtos e criar mais facilidades para nossos corretores”, destaca o presidente da seguradora, Jorge Andrade, lembrando que a companhia foi eleita pelo segundo ano consecutivo como uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo a consultoria Great Place to Work.

A empresa adotou definitivamente o trabalho remoto durante a pandemia, desenvolvendo um programa de ações efetivas para preservar a saúde física e mental de sua equipe, entre eles, uma campanha de vacinação contra a gripe, atendimento psicológico e consultoria jurídica gratuitos.

No último ano, a companhia manteve o foco nos investimentos em tecnologia para ampliar seu relacionamento com os corretores, lançando a Central do Corretor, um portal criado com base na experiência do usuário com cotador para as soluções empresariais em seguro de vida, que inclui assinatura eletrônica na contratação dos produtos e automação do processo de implantação de apólices e gestão dos negócios.

“Criamos também o projeto Visita ao Oceano Azul, um material com uma visão diferenciada sobre o mercado PME e seu potencial para seguros de vida, compartilhando técnicas de como abordar o cliente, gatilhos mentais e mapeamento de oportunidades, com dados regionais que vão orientar o desenvolvimento e atuação do corretor no seu dia a dia de trabalho. Esse profissional é estratégico para nós”, conta Andrade.

A empresa também trouxe mais recursos ao Meu Portal Capemisa, voltado ao cliente, que disponibiliza, além de outros serviços, a solicitação de assistência financeira, sendo tudo realizado digitalmente.

N.F.

Revista Apólice