O Gboex aumentou as vantagens conquistadas pelos premiados da Campanha Desafio 2021. Na nova versão, a empresa ampliou o número de ganhadores, além de permitir a escolha do prêmio a partir de uma seleção predefinida. A ação segue o planejamento estratégico da companhia, que foca na valorização dos parceiros comerciais e celebra os esforços dos profissionais na comercialização dos planos de pecúlio individual, de seguros e de serviços de assistência.

Nesse novo formato, podem participar os corretores cadastrados na empresa ou que vierem a se inscrever no período da promoção, além de gerentes de unidades, gerentes comerciais e supervisores. O prazo final é 31 de dezembro deste ano. Para os corretores, os prêmios são vouchers que poderão ser trocados por prêmios. As unidades de negócios da empresa disponibilizam mais informações aos interessados.

As vendas implantadas de maio a agosto também permitem que o profissional acumule pontos na ação + Produção + Prêmios Gboex. A campanha acontece paralelamente à iniciativa anual e consiste no resgate de produtos e serviços, desde que atingidas as metas estabelecidas em regulamento, por meio de uma plataforma customizada criada exclusivamente para a dinâmica. Eletrodomésticos, viagens e eletrônicos estão entre as opções.

“Nossa proposta é reconhecer os parceiros que levam segurança e as facilidades da empresa para os brasileiros e dividir nosso orgulho com os resultados conquistados, ampliando o número de famílias que contam com algum tipo de proteção. Estamos alinhados com os profissionais ao ter a certeza de que são essenciais para a entrega de soluções adequadas, que visam cuidar do futuro de milhares de famílias”, destaca Ana Maria Pinto, superintendente Comercial, Comunicação e Marketing.

As campanhas têm abrangência nacional e os regulamentos estão disponíveis no Portal do Corretor.

N.F.

Revista Apólice