EXCLUSIVO – A pandemia está ocasionando um crescimento na busca por profissionais especialistas em seguros. Segundo dados do PageGroup, a demanda por executivos do segmento aumentou 40% até maio deste ano em comparação com o mesmo período de 2020. Gerente comercial, gerente de relacionamento e especialista/coordenador de sinistro são alguns dos cargos mais procurados nos cinco primeiros meses de 2021.

Para Andrea Milan, diretora de RH da Aon Brasil, o mercado tem se desenvolvido com um olhar cada vez mais profundo, associando proteções a um futuro mais sustentável devido às mudanças nos negócios e para demandas relacionadas a serviços básicos, o que explica o crescimento na procura por especialistas em seguros. “Desde o início da Covid-19 tivemos uma alta demanda por profissionais do setor de seguros de diversos ramos. Na Aon, houve uma demanda especial por profissionais relacionados à área de saúde e bem-estar que nos apoiassem na gestão de programas e práticas, em questões ligadas à saúde emocional e mental, geração de inovações e análises de dados para melhor tomada de decisões”.

De acordo com a executiva, as empresas tiveram uma preocupação cada vez maior em gerenciar seus riscos e sua sinistralidade com base em dados e inteligência em gestão, fazendo com que aumente a necessidade de um profissional que entenda do assunto no time. “As áreas de transportes de cargas, por exemplo, foram mais demandadas e fundamentais não apenas para transportes usuais, mas para novos equipamentos médicos, vacinas e medicamentos que demandaram estudos inéditos. Os seguros de garantia também foram muito importantes para o momento em que estamos vivendo. Como consultoria global, podemos aportar informações, insights e experiências que ajudaram na rápida tomada de decisão dos nossos clientes em um momento de tanta incerteza”.

Andrea afirma que a área de pessoas da companhia se adequou ao “mundo virtual” rapidamente, realizando 100% dos processos online e investindo em treinamentos para garantir mais agilidade, simplicidade e robustez desde a seleção e entrevistas à avaliações, garantindo que os colegas contratados se identifiquem e sejam bem recebidos na empresa. “Nosso processo de Onboarding também é 100% online. Isso inclui desde a fase de assignação (onde um colega do nosso time auxilia o novo colega nos seus primeiros seis meses de companhia), até encontros informais, cafés com líderes e todas as atividades que antes eram mais face a face”.

Segundo a diretora de RH da Aon, para um profissional atuar no mercado de seguros é importante entender do negócio para que possa atender as necessidades do setor, construindo a melhor oferta de proteção para o futuro. “Learning agility somada à coragem de transformar e inovar também são pontos fundamentais para que o profissional siga se desenvolvendo ao longo da sua carreira e vida. Além disso, é fundamental termos um ambiente diverso e pessoas inclusivas. Quanto mais inclusão conseguimos proporcionar, mais benefícios traremos para os nossos times, negócios e, consequentemente, para a nossa sociedade. Em um mundo cada vez mais volátil, temos a necessidade de profissionais que conheçam temas relacionados à experiência do cliente, digitalização, mudanças climáticas, riscos cibernéticos e futuro do trabalho e das relações humanas, por exemplo”.

Andrea diz que para construir uma carreira no setor, conhecer e entender a dinâmica e relevância dos produtos da organização são alguns dos fatores para se obter sucesso. Ela ressalta também a importância de estar constantemente se qualificando. “Aprenda bem um idioma, ele fará a diferença em sua carreira, e muitos cursos são gratuitos e estão disponíveis online. Faça contatos, conheça pessoas, assista palestras. Se envolva com qualidade no que você fizer. Não abrace o mundo, mas abrace com intenção as escolhas que você fizer. Experiências, relacionamentos e conhecimentos sempre farão a diferença em seu futuro”.

Nicole Fraga

Revista Apólice