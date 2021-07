Amanhã, a Bradesco Seguros lança uma solução de aprendizagem para corretores. Trata-se da nova plataforma Universeg, que é similar a um streaming e funciona como um ponto de convergência de conteúdos multidisciplinares, para o apoio aos parceiros de negócios da seguradora no seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Os conteúdos aparecem em carrosséis, divididos por categoria e destacados de acordo com os assuntos de interesse do usuário, como: sugestões, assistir novamente, os mais populares e os melhores classificados.

Na ferramenta estão disponíveis vídeos, podcasts, games, artigos, infográficos, ebooks e diversos outros formatos de conteúdo, com abordagens técnicas e também comportamentais. Além de explorar diversos aspectos do mercado de seguros, como temas regulatórios, comerciais e de produtos e serviços, dentro da plataforma também é possível conferir temas sobre autodesenvolvimento para aprimoramento de competências humanas, que são cada vez mais necessárias para o profissional do futuro. Tudo isso é combinado a uma lógica de gamificação, com a possibilidade de coleção de medalhas que simbolizam o progresso no uso da plataforma.

“A plataforma Universeg é a expressão do compromisso da Bradesco Seguros com o futuro das pessoas, em termos de capacitação. Pensada exclusivamente para aqueles que são considerados os protagonistas do setor, indispensáveis para a nossa atuação, e que estão atuando em meio às transformações aceleradas, de um mundo cada vez mais digital “, destaca, Valdirene Soares, diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da seguradora.

Uma das funcionalidades mais importantes da plataforma é a personalização, pois são oferecidos materiais customizados para agradar os diversos perfis e necessidades de cada profissional. “O streaming foi desenhado para promover uma experiência completa de aprendizagem, que além de poder ser acessada em qualquer lugar, permite que o corretor defina o próprio caminho de evolução para o seu autodesenvolvimento profissional”, explica Valdirene.

A ferramenta está disponível para todos os profissionais do ramo cadastrados junto à companhia, e o acesso é através do Portal de Negócios, na aba “Meus Treinamentos Universeg”.

N.F.

Revista Apólice