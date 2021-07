Para marcar o Dia do Amigo, comemorado em 20 de julho, a Bradesco Seguros apresentou mais uma iniciativa com foco em seus principais parceiros comerciais: o corretor de seguros. Trata-se do lançamento do ‘Com você, Corretor’, perfil no Instagram que oferecerá um portfólio completo de conteúdos que devem aproximar o Grupo dos corretores.

No novo perfil, será possível compartilhar posts sobre produtos e principais serviços oferecidos pela companhia, se informar sobre tendências do mercado, além de acompanhar dicas inspiradoras, que ajudarão os corretores a se motivarem na jornada de trabalho e no relacionamento com os segurados. A expectativa é oferecer diariamente temáticas diferentes.

Para os executivos que atuam como líderes da Organização de Vendas da Bradesco, o ‘Com Você, Corretor’ impactará positivamente o trabalho dos corretores que atuam junto à seguradora.

“Possuímos, atualmente, uma rede composta por mais de 40 mil corretores de seguros e muitos deles utilizam o Instagram como um canal de comunicação com os segurados. Poder contar com esse novo perfil será, sem dúvida, de grande importância para nossas parcerias comerciais”, destaca Américo Gomes.

“Toda a força de distribuição está nas mãos dos corretores, sendo um aliado fundamental na popularização e difusão das soluções em seguros oferecidas pelo Grupo em todo o Brasil. Ter o Instagram nesse fluxo de informação ampliará ainda mais o papel desses consultores nesse processo”, salienta Leonardo Freitas.

“Os corretores se tornaram os principais mediadores de uma atividade muito profunda de transformação das necessidades e hábitos de consumo. Nossa ideia, com o Instagram, foi criar mais um canal que os auxilie no dia a dia”, completa Carlos Picini.

O perfil já está disponível no @comvocecorretor.

N.F.

Revista Apólice