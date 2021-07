As plataformas digitais mudaram a forma como o mercado se relaciona com os seus consumidores, facilitando não só as negociações, mas também aumentando a capilaridade nas vendas e melhorando o atendimento. Em vista dessa consolidação de cenário, o Grupo Bradesco Seguros vem investindo fortemente em ferramentas digitais como principais aliadas do corretor para potencializar a oferta de seguros, assim como aprimorar a experiência dos clientes. Além do Portal de Negócios do Corretor e do Aplicativo BS Corretor, a seguradora lançou recentemente a mais nova plataforma de capacitação, a “Universeg”.

Leonardo Freitas, diretor da Organização de Vendas da companhia, reforçou o potencial dessas ferramentas para o mercado e destacou como o corretor pode usá-las a seu favor, incrementando as vendas. “Temos mais de 27 mil corretores que atuam juntamente conosco, e que podem ser impactados por uma dessas soluções em seu dia a dia. Quando pensamos no futuro, também sabemos que a experiência do cliente, a partir de vendas mais qualificadas e de um bom atendimento, será o segredo para otimizar as negociações”, diz.

O Portal de Negócios e o Aplicativo BS Corretor da Bradesco Seguros são ferramentas que, justamente, tem como objetivo facilitar o processo de venda e a rotina do corretor. Para isso, tanto o Portal, quanto o aplicativo, passam por atualizações e melhorias constantes, e estão com cada vez mais funcionalidades disponíveis e uma usabilidade melhor; sendo ótimos canais para o corretor aproveitar, trazendo mais agilidade e praticidade tanto nas vendas, como no acompanhamento do pós-venda.

“Além disso, como sempre reforço, o mercado tem valorizado muito os corretores que atuam como verdadeiros consultores, e a capacitação pode ser a chave para que esses profissionais ofertem mais que um produto, e sim uma proteção adequada ao momento e as necessidades de cada cliente”, afirma Freitas. “A nova plataforma Universeg é ideal para que os nossos parceiros possam se desenvolver, entendendo mais sobre o mercado, os produtos e serviços e aprimorando suas habilidades”, complementou o executivo.

O novo streaming de capacitação do corretor também foi pensado para apoiar os parceiros comerciais da Bradesco Seguros no âmbito educacional. A plataforma, que está disponível dentro do Portal de Negócios do Corretor, surgiu como resposta às necessidades do cenário atual: de adaptação e desenvolvimento em meio a um cenário de grandes transformações.

“Sabemos que a inovação se torna cada vez mais presente e necessária em todos os setores e, por isso, tanto as empresas como os profissionais devem acompanhar as tendências tecnológicas como essas e usá-las em seu benefício, para conseguir atuar na indústria do futuro”, concluiu Freitas.

