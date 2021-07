A Central de Relacionamento do Grupo Bradesco Seguros conta agora com uma solução para Contact Center: a plataforma multichannel Genesys. Com ela, a Central passará a proporcionar uma experiência omnichannel que tornará a jornada do cliente mais assertiva. Tendo um call center funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, os atendimentos compreendem todo o território nacional nas mais diversas plataformas.

Por meio de ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp, chatbot e e-mail, todas as demandas que abrangem os serviços oferecidos pelas as empresas do Grupo são atendidas com o objetivo de sempre tornar a experiência do segurado mais agradável. Com a Genesys, o atendente conta com a interação multicanal que permitem criar uma jornada do cliente de ponta a ponta.

“Um fator que temos observado é que nosso segurado está cada vez mais tecnológico e, por isso, esperam interações mais customizadas e dinâmicas, independente do canal ou dispositivo de atendimento escolhido. Contar com a expertise da Genesys para nos auxiliar nessa interação ‘empresa e cliente’ tornou o nosso atendimento mais resolutivo, além de uma garantia de feedback positivo”, destaca Alexandre Nogueira, diretor da Central de Atendimento do Grupo Bradesco Seguros.

N.F.

