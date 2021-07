O Banco ABC Brasil dá mais um passo para ampliar a oferta de produtos financeiros para seus clientes ao anunciar o início de atividades de sua corretora de seguros (ABC Corretora). Com isso, o Banco cria mais uma frente de negócios em sua estratégia de expansão e diversifica ainda mais as soluções financeiras que são desenhadas para cada empresa e seu momento.

A corretora está estruturada como uma empresa independente e vai utilizar a estrutura e a expertise do Banco no atendimento corporativo. Para Luiz Antonio de Assumpção Neto, CEO da nova corretora, “esta era uma demanda de nossos clientes. Por isso vamos ofertar produtos-chave para que as empresas estruturem suas finanças de uma forma mais adequada, complementando as ofertas que nossa frente de atendimento já faz”, diz.

Serão três linhas de produtos:

Seguro Garantia: linha de seguros diretamente ligada à análise de crédito corporativo, expertise do ABC Brasil. Ela é destinada a complementar a oferta de fiança bancária, que também continuará disponível a todos os clientes e será impulsionada pela reconhecida capacidade de avaliação de crédito do Banco.

Seguro Prestamista: produtos direcionados para acionistas de referência nas empresas, vai agregar uma proteção adicional às famílias com o pagamento da dívida na falta do acionista. Esta linha contribui para dar mais conforto e segurança aos clientes.

Capital Global: trata-se de um produto de vida destinado aos colaboradores das empresas clientes do ABC Brasil, e complementa o leque de serviços que o Banco tem oferecido aos colaboradores de seus clientes.

O plano de negócios da nova corretora inclui a expansão gradual para outras linhas de seguros mais específicos, incluindo o setor agrícola e outros ramos elementares. A ABC Brasil Corretora atuará de forma independente, mantendo o relacionamento com diversas seguradoras de forma a oferecer as melhores alternativas aos seus clientes. Adicionalmente ela utilizará a estrutura comercial do ABC Brasil, alavancando seu relacionamento de longa data com milhares de clientes corporativos ao mesmo tempo que compartilhará áreas de suporte da empresa.

“A decisão do ABC Brasil pela entrada no segmento de seguros por meio de uma corretora independente, preenche mais uma forte demanda dos nossos clientes, possibilita a entrada simultânea em diversas linhas de seguros, de forma rápida e sem a necessidade de mobilização de amplas infraestruturas específicas de suporte. Além disso, a corretora se posiciona como uma parceira de longo prazo a um diverso grupo de seguradoras, alavancando mais uma frente de captação de receitas com o uso do “balcão” do Banco ABC Brasil na distribuição dos produtos, o que cria uma série de novas possibilidades de negócios para o futuro”, completa Assumpção.

N.F.

Revista Apólice