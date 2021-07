A área de Sinistros da AXA no Brasil, em parceria com a PLL, lançou ao mercado uma nova iniciativa de Upgrade de celulares, que consiste na opção de um modelo superior quando é necessária a substituição ou na inviabilidade de oferecer um aparelho igual ao segurado. Após um projeto piloto que permitiu melhorias contínuas em todo processo, a companhia anuncia a novidade e já conta com cerca de 35% dos clientes optando pelo upgrade.

Devido à impossibilidade da reposição por fatores como o período de pandemia ou aparelho descontinuado, foi preciso pensar em uma alternativa que garantisse uma solução mais benéfica para o cliente. A possibilidade de um upgrade surgiu a partir da análise de comentários dos segurados e validada no Comitê de Clientes, realizado pela companhia com foco em melhoria de experiência e jornada.

“Abrimos os canais de diálogo com nosso público para entender nossos pontos de crescimento, bem como oportunidades de mercado, para trazermos soluções realmente eficientes e relevantes, o que endossa um dos pilares da área de Sinistros e da companhia, de sermos parceiros do cliente. Nosso objetivo está diretamente ligado à entrega de um serviço de excelência, com consumidores satisfeitos e uma experiência que surpreende”, afirma Arthur Mitke, Diretor de Sinistros da AXA no Brasil.

A alta adesão se deve a economia gerada para o cliente, já que as condições para a escolha de um produto novo são vantajosas graças à capacidade de negociação dos parceiros. O prazo do upgrade é o mesmo das demais alternativas: 5 dias úteis para a expedição de um novo kit de celular, além do prazo de logística.

N.F.

Revista Apólice