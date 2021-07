A AXA no Brasil iniciou a sua 2ª campanha trimestral do ano! Esse é mais um incentivo aos corretores parceiros, que poderão receber um voucher para utilizar no site das Lojas Americanas . Ao todo, serão distribuídos 50 prêmios até setembro e a pontuação é contabilizada por prêmio emitido e pela diversidade de produtos trabalhada pelo corretor.

“Nós trabalhamos para que os nossos corretores parceiros saibam que vale a pena fazer negócios com a companhia. Queremos que eles se sintam reconhecidos, que cresçam junto com a gente e sejam beneficiados com as nossas campanhas, assim como por todas as ações que desenvolvemos ao longo do ano para estarmos mais próximos e valorizar nossos parceiros”, comenta Danielle Titton Fagaraz, superintendente de Marketing Estratégico e Planejamento Comercial P&C da empresa.

Ainda, o corretor parceiro da seguradora terá mais um benefício: a pontuação obtida no trimestre também é contabilizada para as viagens de incentivo da campanha Top Club, e os destinos desta edição serão Santa Cruz Cabrália, na Bahia, e Atacama, no Chile. A campanha, que faz parte dos benefícios do programa de relacionamento AXA Experience Club, é mais um reconhecimento aos corretores que melhor desempenham durante o ano, oferecendo comissão extra, condições especiais em produtos e treinamentos especializados.

N.F.

