Quem está de olho nas tendências de mobilidade já observou que a moto tem se tornado protagonista na vida dos brasileiros que querem economia, versatilidade e praticidade na hora de se locomoverem. Na semana do Dia do Motociclista, comemorado em 27 de julho, a indústria recebe boas notícias com o reaquecimento da produção e da venda de motos.

Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) apontam que as vendas de motos no primeiro semestre deste ano totalizaram 517.154 unidades, representando um aumento de 47,7% em relação ao mesmo período do ano passado (350.141). Segundo a entidade, somente no mês de junho, foram produzidas 105.450 unidades, 35% a mais do que em junho de 2020 (78.130).

“O cenário de mobilidade no Brasil vem mudando e ficando cada vez mais diverso. Com isso, as pessoas ganham um leque de opções para percorrer a sua jornada diária, o que nos proporciona muitas oportunidades de negócios. No caso da moto, a HDI Seguros traz uma proteção que vai desde peças até a indumentária de proteção do motociclista, o que mostra preocupação tanto com quem roda sobre duas rodas há muito tempo quanto com aqueles que, devido ao cenário atual, escolheram esse meio para locomoção”, observa Marcelo Moura, diretor de Automóvel e Massificados da seguradora.

A companhia oferece para clientes com motocicletas de 300 cilindradas até 450 cilindradas, scooters e modelos a partir de 500 cilindradas o HDI Moto, produto com cobertura para danos parciais ou indenização integral por colisão, incêndio, roubo e furto em todo o território nacional e contra terceiros. O seguro ainda traz assistência com opção de guincho 24 horas sem limite de quilometragem, serviços de despachante em caso de sinistro, lavagem e higienização, troca de pneu, pane seca e chaveiro.

O produto também oferta coberturas adicionais como a reposição da indumentária de proteção (capacete, macacão, bota, jaqueta e demais acessórios), a garantia do valor de motocicleta 0 km, o pagamento de despesas extras que estejam diretamente relacionadas ao veículo em caso de indenização integral e a extensão da cobertura da moto em países das Américas do Sul, Central e do Norte.

