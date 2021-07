A Argo Seguros acabou de lançar o ‘Radar Argo’, seu mais novo serviço para controle das operações no ramo de Transporte. O principal objetivo é contribuir para maior segurança dos embarcadores e transportadoras e, consequentemente, na redução de custo da sinistralidade.

Essa central de inteligência de gerenciamento de risco tem a capacidade de analisar se todos os itens da apólice estão sendo mesmo executados, como por exemplo, se os sensores da carga e a trava do baú estão funcionando normalmente; e se a escolta está na distância correta com relação ao caminhão, entre outras questões.

Outro benefício está na agilidade de pagamento do sinistro, já que facilita o trabalho do regulador na aferição se todos os itens da apólice estavam sendo cumpridos. Com base nisso, mesmo ainda durante a fase testes, o Radar Argo já recuperou mais de um milhão de reais em sinistros.

“O Radar Argo funciona como ‘um olho da companhia’, que verifica todos os itens de segurança e evita fraudes, mitigando problemas e garantindo assim que o segurado seja indenizado ainda mais rápido em caso de sinistro”, afirma Rafael Fragnan, Chief Risk Officer da seguradora.

Aliado a esse empenho de manter o foco no entendimento do risco e na necessidade dos seus clientes, a seguradora conta ainda com grande autonomia local e capacidade de US$ 40 milhões por risco/evento. “Hoje atuamos nas modalidades de Transporte Nacional; Transporte Internacional e Embarques Avulsos, além de oferecer soluções para transportadores nas modalidades rodoviário, aéreo, marítimo e internacional. Como oferecemos opções para todos esses modais, estamos sempre antenados em relação as mudanças de mercado e na evolução da logística”, concluiu.

Com base em sua grande capacidade de inovação e de desenvolvimento de soluções exclusivas junto a corretores e clientes, a Argo também foi a primeira a oferecer serviços diferenciados como a Emissão de Carta de DDR em até 48hs e o envio para o transportador com Certificação Digital; além do serviço de liberação de embarque em até quatro horas.

