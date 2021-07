A Allianz Seguros lançou mais uma funcionalidade para seus clientes, de forma a reforçar a agilidade no atendimento e proporcionar uma melhor experiência: o atendimento de assistência 24 horas via WhatsApp. Os segurados de automóvel podem solicitar pelo aplicativo reboque, socorro mecânico e pane elétrica/bateria para veículos de passeio e pick-ups.

Para acessar, basta o cliente adicionar o número de telefone em sua agenda ou clicar no link disponível nos canais digitais da seguradora. O atendimento é realizado de forma 100% digital, com chatbot, e a interação com uma equipe de analistas ocorre quando necessário, sem que o cliente precise sair do WhatsApp. A iniciativa é realizada em parceria com a Allianz Partners Brasil, empresa do Grupo.

“Este é mais um recurso pensado na experiência do segurado, para que ele tenha mais opções para solicitar a Assistência 24h quando e onde precisar, da forma que preferir, e que reforça a importância da digitalização em nossos processos. Em breve, mais novidades estão chegando dentro do universo digital da companhia”, diz Renato Roperto, diretor executivo de Sinistros da empresa.

Canais digitais

Recentemente, a seguradora também passou a disponibilizar o acionamento da assistência 24 horas, via site, para os serviços de reboque, mecânico, borracheiro e chaveiro. O canal traz a mesma experiência já disponível no wallet e no link enviado por SMS, quando o segurado, no contato telefônico, opta por continuar a solicitação de forma digital. Pelo também recém-lançado aplicativo, o app “Allianz Cliente Auto”, o segurado pode solicitar os mesmos serviços de Assistência 24h, além de ter na palma da mão outras informações do seu seguro.

O aplicativo está disponível por enquanto para clientes com seguro contratado para carro de passeio e/ou pick-up. Em breve será disponibilizado também para motos.

