A Allianz Seguros comemora um ano da compra das operações da SulAmérica Auto e Massificados, que foi concluída em 10 de julho de 2020, com resultados positivos e inovações. Além de ter obtido um desempenho dentro das metas estabelecidas, a companhia realizou o processo de integração com sucesso, lançando produtos e serviços, que têm contribuído para o trabalho dos 42 mil corretores que estão atuando com a empresa.

Os últimos meses foram de muita mudança, mas a seguradora manteve a parceria e a confiança dos corretores. “Unificamos a área Comercial, harmonizamos e implementamos melhorias nos produtos e serviços, além de aplicarmos aprimoramentos nos processos. A empresa manteve a participação de mercado alcançada com transação. Nós conseguimos com que os corretores, tanto os que já eram nossos parceiros quanto aqueles vindos após a aquisição das operações, continuassem cotando e fazendo negócios conosco”, diz Eduard Folch, presidente da companhia

O executivo reconhece e agradece o trabalho intenso dos colaboradores da seguradora. “Enfrentamos e superamos os desafios da união de duas companhias com funcionários e canal de vendas em home office. Só tenho a agradecer o empenho e profissionalismo de todos”, ressalta Folch.

Parceria reforçada

Com a implantação do processo de integração, o time comercial dobrou de tamanho. A empresa conta com 72 filiais espalhadas pelo Brasil para dar o melhor atendimento aos corretores, além da inclusão das assessorias, que são 62 em todo o país, e mais de 15 mil novos parceiros de negócios. “O modelo comercial da seguradora, com uma grade de atendimento aos corretores, foi reformulado, está muito mais assertivo, possibilitando assim um contato mais próximo e de maior qualidade. As parcerias com montadoras, cooperativas e bancos também reforçam esse crescimento, assim como a manutenção e retenção de parceiros”, afirma o diretor executivo Comercial da companhia, Eduardo Dal Ri.

Nesse período, a equipe Comercial passou por treinamentos, a fim de capacitar os colaboradores que trabalham diariamente com o canal de distribuição. A área também unificou o atendimento, fazendo com que o corretor tenha uma única referência dentro da companhia, ou seja, um único account para atendê-lo.

Produtos digitais e diversificação

Desde novembro de 2020, a Allianz vem lançando constantes inovações em produtos das operações adquiridas, de Automóvel, Residência, Condomínio e Empresarial. A maior parte dos aperfeiçoamentos é fruto de demandas dos corretores. “Eles acompanham tendências que agregam valor nos produtos e serviços, deixando-os cada mais simples e flexíveis. São ofertas digitais e simplificadas, com coberturas completas e amplas”, explica David Beatham, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da seguradora.

A empresa também passou pelo processo de unificação de carteiras. Desde fevereiro deste ano, todas as renovações ou novas contratações são 100% Allianz, ou seja, corretores e segurados que antes operavam por meio da SulAmérica Auto e Massificados já têm produtos cotados e emitidos pela multinacional alemã.

Para impulsionar a diversificação, a empresa continuará lançando produtos e desenvolvendo projetos. “Queremos seguir com Automóvel e continuar crescendo nesse segmento, mas também objetivamos evoluir em outros ramos, como temos feito. A Allianz é uma seguradora multiprodutos e, por isso, tem condições de mercado para avançar em apólices de Massificados e Negócios Corporativos, sobretudo, com uma base de corretores mais robusta. As linhas de Transportes e Rural vão ser, neste ano, uma das chaves de crescimento da companhia, além do Saúde, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, localidades onde é comercializado”, conta Folch.

Trabalho multidisciplinar

Dentro desse processo, as equipes de TI, produtos e comercial estão sempre trabalhando juntas para oferecer a melhor experiência aos corretores e clientes. O sistema do Frota Fácil Digital, por exemplo, lançado em abril deste ano com limite de 30 itens e, agora, com 60 itens, é inovador, atingindo os critérios de simplicidade digital.

O Frota é um dos principais projetos da empresa no Brasil neste ano. O produto, 100% digital, muito simples, fácil, com cotação na ponta, aceitação e emissão na hora, vem recebendo elogios do mercado e registrando aumento de contratações: de abril para maio, o volume de prêmios do produto cresceu 80%.

Capacitação 3.0

A seguradora também está incentivando e intensificando treinamentos aos corretores. A Allianz disponibilizará, em breve, a Máquina de Capacitação 3.0, uma plataforma de treinamento online que foi totalmente reformulada, oferecendo novas formas de conteúdo e funções simplificadas. “O treinamento é a ferramenta mais poderosa que podemos ter, e a companhia está aberta a atender os corretores por meio de filiais, ATNP e assessorias. Nosso objetivo é que todo corretor seja fluente no nosso sistema e estamos prontos para ajudar”, finaliza Dal Ri.

Trabalho híbrido

Nos próximos meses, até que não haja evolução positiva da atual situação sanitária, a empresa segue trabalhando em home office, como forma de continuar protegendo os colaboradores. O retorno, quando ocorrer, será gradual e de forma híbrida, obedecendo às recomendações estipuladas pelos órgãos de saúde e respeitando o tempo de cada colaborador.

N.F.

Revista Apólice