A AIG anunciou a chegada do AIG Acidentes Pessoais – MiniMed, um produto combinado de acidentes pessoais e assistência de saúde para empresas. Pode ser contratado por organizações de diversos portes e segmentos que queiram oferecer benefícios de saúde e seguro para seus funcionários, ou ainda companhias que queiram fortalecer os planos de saúde que já possuem.

“O produto foi pensado para atender desde empresas pequenas, com equipes de dez pessoas, até grandes organizações, com 20 mil funcionários. Além do amparo em acidentes pessoais, é uma ferramenta para gestão de saúde e prevenção. O objetivo é trazer tranquilidade, conforto e benefícios para os funcionários, com valorização e pouco custo para as empresas”, diz Edson Souza, diretor de Produtos da companhia.

O MiniMed AIG é um seguro voltado para organizações de diversos tipos, como associações, entidades de classe, sindicatos, cooperativas, empresas com equipes de colaboradores autônomos, entre outros. Entre as coberturas do produto estão a indenizações por doenças graves, internações acidentais ou doença, convalescença, morte acidental, invalidez total ou parcial por acidente e assistência funeral. Entre os diferenciais estão os serviços agregados à apólice oferecidos pelo Pronto Atendimento Digital gratuito da Saúde iD, empresa do Grupo Fleury, com cobertura 24 horas por dia e sete dias por semana, com consultas médicas por agendamento ou atendimento imediato sem triagem, também sem custos para o colaborador, e reembolso em caso de hospitalização. Os clientes do MiniMed contam ainda com descontos de até 80% em mais de 28 mil farmácias em todo o Brasil.

“Com mais este novo produto, a seguradora se fortalece no segmento de seguros de pessoas, por meio de parcerias e canais de distribuição diferenciados no Brasil, oferecendo capacidade e experiência globais. A companhia já atua com diversos parceiros de negócios no país, como bandeiras de cartões de crédito e bancos, entre outros”, complementa Edson.

Para se adequar às necessidades de organizações de diferentes portes, o MiniMed AIG oferece cinco planos de seguro com vigência anual, com valor mensal a partir de R$ 21,98 por pessoa, que é cobrado da empresa.

N.F.

Revista Apólice