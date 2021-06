A Zurich acabou de dar mais um passo importante em seu programa de saúde e bem-estar para seus funcionários no Brasil: o lançamento do aplicativo Equilíbrio Z, que tem por objetivo auxiliá-los, assim como seus familiares, a integrarem gestão de saúde, bem-estar e qualidade de vida em uma só plataforma. O app reúne todas as ações e vantagens do programa, também chamado Equilíbrio Z, que dá suporte às dimensões física, emocional, financeira e social da saúde aos colaboradores e suas famílias.

Com o aplicativo, os funcionários da companhia, seus cônjuges e filhos (maiores de 18 anos) terão à sua disposição ferramentas como: protocolos de avaliação de sua saúde física e emocional, com questionários validados por especialistas; acesso a conteúdo personalizado, com base nas metas de saúde de cada usuário; histórico de saúde, com possibilidade de inclusão de calendário vacinal e resultados de exames já realizados; e encaminhamento ao portal das operadoras de saúde, para agendamento de consulta. Todas as informações concedidas pelo usuário são sigilosas.

“O app Equilíbrio Z foi criado para potencializar as ações do programa de saúde e bem-estar da companhia, com o objetivo maior de ajudar o colaborador e sua família a cuidarem da saúde de maneira simples e completa”, explica o diretor de Recursos Humanos da seguradora, Carlos Toledo. “Todas essas funções, às quais ainda se somam artigos informativos e a integração com as atividades oferecidas pelo programa, transformam o aplicativo em uma ferramenta high level para a gestão da saúde pelo colaborador”.

Em tempos de pandemia, o app da Zurich conta também com um módulo de monitoramento para casos de Covid-19. Os usuários podem responder a um questionário inicial de análise de risco para a doença e depois a notificações periódicas de verificação de seu estado de saúde. Os casos identificados com dificuldade respiratória ou alto risco para a Covid-19 serão acompanhados por uma equipe médica via contato telefônico.

“Nós sempre reconhecemos a importância de dar suporte ao colaborador em sua saúde geral e, com a pandemia, as pessoas estão dando mais atenção ao seu bem-estar. Acreditamos que o app fará uma grande diferença para a qualidade de vida dos nossos colaboradores e nos permitirá apoiá-los de maneira mais direta nessa gestão”, pontua o executivo.

Programa Equilíbrio Z

O aplicativo da Zurich oferece integração com as atividades do programa Equilíbrio Z, que foi lançado em 2019 na companhia e dispõe de uma série de benefícios para os seus funcionários, em quatro dimensões da saúde.

Para a saúde física, o programa contempla GymPass, seguros saúde e odontológico, telemedicina, campanhas de vacinação e ações de conscientização, entre outras iniciativas. Já na saúde emocional, os funcionários podem contar com um programa de aconselhamento psicológico, terapias, meditação e atividades variadas. Para a saúde social, destacam-se a jornada flexível, trabalho remoto e o não estabelecimento de um dress code. Já para a saúde financeira, a companhia oferece programas de orientação jurídica e financeira, condições diferenciadas de seguro de vida e previdência privada, auxílio creche/babá e ações diversas de educação financeira.

A Zurich ainda contou com ações específicas focadas no cenário de pandemia. Além de providenciar todas as condições para o trabalho remoto, situação na qual a empresa permanece, e fazer um monitoramento dos casos de Covid-19 dos colaboradores e de seus familiares, a companhia ainda estendeu o grupo familiar elegível ao auxílio funeral (cônjuge, filhos de qualquer idade, pais, avós e sogros), a fim de apoiar as famílias em um momento delicado.

“Nós temos como promessa aos nossos colaboradores o crescimento mútuo. Isso só é possível se garantirmos, ao máximo, uma boa qualidade de vida e o bem-estar dos nossos, em todas as esferas. O programa Equilíbrio Z traduz esse compromisso para a prática de maneira muito clara, e continuaremos aprimorando nossas ações em prol desse objetivo, que é um dos pilares de nossa atuação no Brasil”, finaliza Toledo.

N.F.

Revista Apólice