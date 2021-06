Pensando na qualidade de vida dos amantes de pet e de bike, a seguradora Zurich acaba de disponibilizar duas novas assistências para o seu recém-lançado seguro de vida individual: a Assistência Pet e a Assistência Bike. Ao contratar o seguro “Zurich Vida Para Você”, o cliente pode escolher, sem custo adicional, até três assistências dentre 15 opções oferecidas pela empresa, incluindo agora os novos serviços mencionados.

“O produto foi pensado desde o início para ser flexível e que pudesse ser utilizado pelo cliente em todas as fases da sua vida. Mais do que isso, é um produto totalmente customizável, que o cliente pode adaptar às suas necessidades e desfrutar a proteção em vida”, explica Fabiano Lima, diretor executivo de Vida, Previdência e Capitalização da seguradora. “Conscientes do impacto que a doença de um animal de estimação ou um defeito em uma bike podem causar para a saúde e o bem-estar de nossos clientes, adicionamos novas assistências, para oferecer essa proteção sempre que necessário”.

Para donos de cães e gatos estão inclusos na Assistência Pet serviços como consultas veterinárias (normais e ambulatoriais), exames de imagem, internações, cirurgias, hospedagem (em caso de lesão ou doença do usuário que o impeça de cuidar do seu pet), leva e traz (envio e retorno do pet ao veterinário em caso de acidente) e assistência funeral. O usuário também pode optar por usar a rede credenciada ou a clínica de sua preferência mediante reembolso, dentro dos limites preestabelecidos, sempre realizando o contato prévio com a central de assistência.

Já para os proprietários de bicicletas, os benefícios da Assistência Bike incluem reparo emergencial de pneus (remendo e troca de câmara de ar), correntes (emenda) e freios (trocas de cabos e/ou sapatas), transporte do usuário (caso a bike esteja quebrada e o problema não possa ser resolvido pela assistência) e remoção médica entre hospitais (caso um acidente demande cuidados mais específicos, de acordo com avaliação médica), também dentro dos limites preestabelecidos. O serviço oferece cobertura para bicicletas nas categorias de uso para lazer urbano, femininas, passeio, infantil, dobráveis e mountain bikes, desde que não sejam utilizadas para competição.

As novas assistências do “Zurich Vida Para Você” aparecem como mais um diferencial do seguro da companhia com potencial para atrair um número cada vez maior de clientes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Engenharia e Estatística (IBGE), divulgados em 2020, quase 48 milhões de domicílios brasileiros contam atualmente com cães e/ou gatos no Brasil. Já pesquisa de dois anos antes do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) apontou que o país contava com mais bicicletas (50 milhões) do que carros (41 milhões). Só em São Paulo, a venda de bikes cresceu 66% em 2020 em comparação ao ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike).

“O público potencial é muito grande. Acredito que cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância de proteger a si mesmas e aqueles que amam, o que inclui seus bichinhos de estimação”, reflete Fabiano. “Ao mesmo tempo querem serviços práticos, ágeis e descomplicados, que lhes permitam viver plenamente seu estilo de vida. As novas assistências e todas as coberturas do seguro de vida proporcionam tudo isso e ainda são 100% digitais”, finaliza Lima.

N.F.

Revista Apólice