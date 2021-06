Depois de promover mudanças estratégicas em suas diretorias regionais, a seguradora Zurich acaba de anunciar seu novo líder da Diretoria de Associações: o economista Thales Penna do Amaral. Com cerca de 23 anos de experiência no mercado segurador, atuando nas áreas operacional, técnica, comercial e de produtos, o executivo deve contribuir para ampliar as parcerias da empresa, em especial no mercado de vida e previdência, foco do profissional em sua carreira.

Amaral é graduado em economia pela Universidade Candido Mendes e possui MBA em finanças pelo IBMEC-RJ. Em sua trajetória profissional, tem sólida atuação na área de seguros de vida, previdência complementar e capitalização, por ter exercido cargos de liderança em diretorias comerciais de empresas, como Alfa Previdência e Vida, Prudential do Brasil e Icatu Seguros. Ele assume a Diretoria de Associações da Zurich no lugar de Luiz Gasperi, que é gerente executivo de Relacionamento com Corretores da companhia e estava interinamente no cargo desde 12 de abril.

Segundo Marcio Benevides, diretor Executivo de Distribuição da seguradora, a chegada de Amaral está alinhada à promessa da empresa aos corretores parceiros para gerar valor mútuo. “Ele dará continuidade ao plano estratégico da linha de negócio da Zurich e à construção de novas e prósperas parcerias. Tenho certeza de que o seu amplo conhecimento no mercado segurador, sua atitude colaborativa, foco e profissionalismo trarão resultados expressivos à Diretoria de Associações”, afirma o executivo.

N.F.

Revista Apólice