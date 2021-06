A XP Seguros encerrou o mês de abril com R$ 1,6 bilhão em captação líquida, somando um total de R$ 5,2 bilhões no acumulado do ano, de acordo com dados da Fenaprevi. Os números posicionam a XP como líder absoluta em captação líquida do mercado, deixando players tradicionais como Caixa Vida e Previdência e Brasilprev para trás, que há mais de uma década os dois se revezam na liderança do ranking.

A empresa conta hoje com R$ 20 bilhões em ativos sob custódia, 106 produtos para varejo, sendo 51 exclusivos, 23 fundos com alocação offshore e mais de 59 parceiros, incluindo a própria XP Asset. Em relação à portabilidade líquida, a companhia é líder absoluta com um acumulado de R$ 4,7 bilhões no ano (até abril), o que indica 85% de market share.

“Em pouco mais de dois anos de mercado, a XP Seguros já quadruplicou seu tamanho e é hoje a 8ª maior seguradora do mercado, com a grade mais completa de produtos. A integração com o Banco XP, a partir do final de 2020, foi determinante para uma integração otimizada com os demais produtos, permitindo que mais clientes viessem tanto para a Previdência por conta da plataforma completa da XP quanto para os demais produtos devido à robusta oferta de produtos”, analisa Roberto Teixeira, head da empresa.

Teixeira conta que, dentre as prioridades ainda para 2021, estão o lançamento de fundos que refletem o desempenho de mercados internacionais como Estados Unidos, China e Europa, além do contínuo investimento em tecnologia. “As recentes mudanças regulatórias tornaram nossos produtos mais competitivos com portfólios que combinam participação menor de renda fixa e mais de multimercados, renda variável e fundos internacionais. Além disso, temos investido de forma consistente em tecnologia para aprimorar cada vez mais a experiência dos nossos clientes em nossa plataforma”.

Em um mercado extremamente concentrado, 89% do R$ 1 trilhão em previdência está nos 5 maiores bancos, a XP Seguros foi pioneira na oferta dos primeiros planos de previdência ESG, planos com taxa de zero de administração, FoFs de alocação, entre outros.

Revista Apólice