A Wiz Soluções assinou contrato para a oferta de produtos de seguridade do Banco de Brasília (BRB). As duas empresas vão criar uma nova companhia para a comercialização de seguros, consórcios, títulos de capitalização e previdência privada, com exclusividade por 20 anos. A operação será ominichannel: nos canais de distribuição do Banco, por correspondentes bancários, agentes da rede de parceiros, atuação remota e digital.

“Esse acordo no modelo bancassurance, nosso core business, é mais um passo na estratégia de diversificação das unidades de negócio da Companhia, por meio da construção de parcerias junto a canais com alto potencial de rentabilização”, afirma o CEO da Wiz Soluções, Heverton Peixoto.

A empresa investirá aproximadamente R$ 585 milhões para ter 50,1% das ações da joint venture, contar com a cessão dos ativos e assumir a operação de oferta dos produtos do BRB. O montante financeiro será pago com uma parcela à vista, outras três fixas anuais e mais três variáveis (conforme apuração de lucro líquido nos exercícios sociais) em 2023, 2025 e 2026.

A nova “corretora de seguros” será constituída pelo BRB ou uma de suas afiliadas. As partes ainda dependem das aprovações usuais de órgãos competentes para este tipo de transação.

“Essa parceria é fundamental para ampliar o relacionamento e gerar valor aos nossos clientes. Os produtos de seguridade consolidam nossa estratégia de ser um banco completo. Eles são rentáveis e fidelizam os nossos clientes”, explica o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O BRB está em uma crescente jornada de digitalização, sob o comando de Paulo Henrique Costa, executivo com mais de 20 anos de experiência em instituições financeiras, de seguros e investimentos. O Banco alcançou lucro líquido de R$ 117 milhões no primeiro trimestre deste ano. Da parceria de menos de um ano estabelecida com o Flamengo, nasceu o Nação Fla, instituição financeira digital que acaba de alcançar 1 milhão de contas abertas.

“A NewCo já nascerá grande. Nós enxergamos a parceria como grande oportunidade de sinergia, dada a solidez das marcas, valorização de mercado e perspectiva de crescimento acelerado, com movimentos de inovação e o know-how das partes. Estamos seguros do retorno qualificado dessa operação”, destaca Peixoto.

N.F.

Revista Apólice