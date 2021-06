Como a crise da Covid-19 continua a desempenhar um papel decisivo na vida de milhões de pessoas em todo o mundo, o Sonar 2021: New Emerging Risks Insights da Swiss Re identificou as ameaças que moldarão o futuro cenário de risco pós- Covid-19. Esses riscos emergentes vão desde as consequências não intencionais de intervenções governamentais até os perigos de reiniciar instalações industriais mal conservadas. O relatório também destacou a necessidade urgente de descarbonizar a economia global, especialmente na área de transporte urbano.

O diretor de risco do grupo da Swiss Re, Patrick Raaflaub, disse: “Quando a Covid-19 surgiu no final de 2019, poucos poderiam ter previsto a magnitude de seu impacto. Muitas das ações tomadas para mitigar a pandemia criaram, elas mesmas, novos riscos, a partir da crescente desigualdade aos perigos de reiniciar operações industriais sub-mantidas. Como resseguradoras, é essencial que tenhamos o melhor entendimento possível desses riscos emergentes. Também é importante permanecermos vigilantes sobre os riscos emergentes que já são conhecidos – especialmente em relação ao clima mudança – já que isso vai nos impactar nos próximos anos. ”

Desigualdade de renda e o fosso crescente entre ricos e pobres

Os bloqueios da Covid-19 aumentaram o fosso entre ricos e pobres. Embora muitos trabalhadores de colarinho branco pudessem entrar em home office e continuar seu trabalho, setores de serviços presenciais com salários mais baixos, como varejo, gastronomia e turismo, experimentaram alto desemprego. Nos EUA, por exemplo, o desemprego em lazer e hotelaria aumentou de 5% no início de 2020 para 40% em abril de 2020. No Reino Unido, o desemprego nesses setores atingiu um pico de 10,9% nos três meses até janeiro de 2021. Isso foi significativamente menor do que os EUA devido ao esquema de retenção de empregos do governo do Reino Unido.

A disparidade de desigualdade de renda não é um problema apenas para economias desenvolvidas. De acordo com a pesquisa da Pew, o crescimento da classe média global foi de 54 milhões de pessoas a menos do que o projetado em 2020, com 60% dessa redução apenas na Índia. Em países onde as finanças do governo permitiam pacotes de ajuda, as famílias de baixa renda se saíram melhor. Nos Estados Unidos, as medidas de estímulo aumentaram a renda dos trabalhadores de baixa renda durante os primeiros meses da pandemia.

Particularmente preocupante é o impacto desproporcional nas gerações mais jovens que já lutam com mercados de trabalho pressionados e falta de oportunidades de carreira. Uma taxa de desemprego de 10% para pessoas com menos de 25 anos continua elevada para os EUA, enquanto no Reino Unido esse número é de 12%.

A redução na renda de muitos setores da comunidade global ameaça o recente crescimento da demanda por seguros visto em muitos mercados. Também dá ênfase ao desenvolvimento de soluções de seguro privado a preços acessíveis para preencher a lacuna de proteção para os segmentos de renda média e baixa.

Empresas zumbis: o dilema de retirar o estímulo governamental

À medida que a Covid-19 se espalhava pelo mundo, muitos governos promulgaram programas de alívio financeiro para evitar falências corporativas. Nos EUA, as falências de empresas caíram 5% ano a ano em 2020, uma reversão da tendência de aumento das taxas de 2017 a 2019. Os programas de estímulo do governo ajudaram muitas empresas viáveis ​​a se manterem à tona, no entanto, as medidas de estímulo também apoiaram empresas inviáveis, as chamadas “empresas zumbis”.

As empresas zumbis são um fardo potencial para o setor financeiro, especialmente quando se trata de aumento nas taxas de inadimplência. As baixas taxas de juros estão incentivando as empresas a aceitarem crédito bancário, criando um risco de inadimplência em grande escala sobre esses empréstimos, uma vez que o apoio governamental se esgote e as empresas zumbis se tornem insolventes. O Institute of International Finance informou que os empréstimos bancários para pequenas e médias empresas nos EUA aumentaram 6% em 2020.

Para evitar um aumento potencial de inadimplências e falências, os governos precisarão decidir cuidadosamente como e quando retirar os pacotes de estímulo. Um artigo recente do Swiss Re Institute concluiu que, para uma recuperação econômica sustentável, a política deve apoiar negócios que sejam viáveis ​​no longo prazo e facilitar a reestruturação ordenada de empresas não viáveis4.

Novos meios de mobilidade urbana para descarbonizar o transporte

A rápida descarbonização da cadeia de valor global é essencial para evitar os efeitos mais extremos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Uma importante área de destino para a descarbonização é o transporte, que atualmente contribui com cerca de 24% das emissões globais de CO2 da queima de combustível.

A mudança para a eletromobilidade, células de combustível de hidrogênio e alternativas de combustíveis não fósseis está bem encaminhada e promete uma resposta sustentável para centros urbanos carregados de tráfego. Por exemplo, já existem sistemas sofisticados de micro-mobilidade, como e-scooters alugáveis ​​em muitas cidades. No futuro, estão abertas as opções para desenvolver veículos de entrega autônomos ou até mesmo opções de mobilidade aérea urbana, como táxis voadores de motor limpo.

Os benefícios da revolução no transporte limpo são claros. No entanto, existem riscos emergentes. Os planejadores da cidade enfrentam o desafio de criar maneiras para novos e-veículos coexistirem com segurança com transporte e infraestrutura tradicionais. Lesões causadas por e-scooters e e-bikes são uma fonte potencial de novas reivindicações de responsabilidade. Além disso, o modelo de aluguel de muitas dessas novas formas de transporte urbano exige o compartilhamento de informações pessoais, dando origem a riscos de possível roubo de dados. Portanto, a legislação e a regulamentação também precisarão ser atualizadas para mitigar esses riscos.

Lacunas de diversidade em testes de produtos e outros riscos de tecnologia

Além dos riscos emergentes relacionados à Covid-19, o Sonar da Swiss Re também examinou novos riscos tecnológicos no mercado global. Por exemplo, o relatório examinou a importância de levar em consideração sexo, idade e outros fatores nos testes de produtos. As evidências sugerem que manequins de testes de colisão e testes médicos podem precisar refletir com mais precisão uma demografia em mudança a fim de aumentar a segurança médica e do carro.

K.L.

Revista Apólice