Interessados em atuar na área de corretagem de seguros têm poucos dias para garantir vaga no Curso para Habilitação de Corretores de Seguros (CHCS) da ENS. As próximas turmas terão início em 21 de junho, nos turnos da noite e manhã, durante a semana.

A ENS é a única instituição no Brasil que promove a habilitação profissional dos corretores. A oferta atual é para Todos os Ramos de Seguros, que inclui três etapas: Capitalização, Vida e Previdência, e Demais Ramos. Sendo aprovado no curso, o aluno pode dar entrada no registro da profissão junto à Susep para, então, construir carreira na comercialização de seguros.

A fim de garantir uma aprendizagem completa e preparar corretores alinhados às principais práticas do mercado, a ENS mantém a grade do curso sempre atualizada e adaptada às necessidades do setor, considerando os temas em voga e a legislação vigente. Além disso, a formação é conduzida por docentes atuantes e reconhecidos na indústria de seguros, que sempre apresentam pontos de vista relevantes.

O programa é ministrado na modalidade online, com aulas ao vivo e de autoaprendizagem, aliando a flexibilidade de um curso remoto com a experiência de quem está em sala de aula. Além dos vídeos e da interação em tempo real, os alunos contam ainda com tutoria especializada, materiais interativos, e-books e exercícios.

Para participar é exigido ensino médio completo e o investimento fica em R$ 5.924,00, valor que pode ser parcelado no cartão de crédito, em 12 vezes, ou no boleto bancário, em sete vezes.

As inscrições devem ser realizadas no link, que contém informações completas sobre o curso.

N.F.

Revista Apólice