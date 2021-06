A Tokio Marine firmou parceria com a Kinto, braço de serviços de mobilidade para Pessoas Físicas e Jurídicas da Toyota, que chegou ao País em 2020. A colaboração é fruto de concorrência realizada pela Kinto, que levou em conta todo o pacote de valor que a companhia oferece para os clientes da carteira de automóvel, e escolheu a Tokio Marine como sua fornecedora.

Por meio da parceria, a Tokio Marine entregará sua expertise e qualidade em duas modalidades: personalizado com diversas coberturas e serviços conforme a necessidade dos clientes do Kinto One, serviço da empresa de gestão de frotas corporativas; e cobertura compreensiva e serviços exclusivos de gerenciamento de veículos do Kinto Share, serviço de compartilhamento de veículos por meio de aplicativo e estações localizadas nas concessionárias Toyota.

A Toyota é hoje um dos maiores clientes globais da Tokio Marine. No Brasil, a maior parte dos seguros da montadora são feitos em parceria com a seguradora. “Temos muito orgulho de atuar mais uma vez com a Toyota, desta vez na área de mobilidade, pela qual temos enorme interesse de atuação. Ambas somos multinacionais japonesas, com trajetórias de sucesso em seus segmentos, que compartilham dos mesmos valores e referências, buscando contribuir sempre para o desenvolvimento econômico e social das regiões em que atuamos. Temos certeza de que essa colaboração só vai agregar valor aos serviços oferecidos aos clientes da Kinto”, afirma Luiz Padial, diretor de Automóvel da Tokio Marine.

Entre os diferenciais da Kinto estão a aplicação dos conceitos e padrões do Sistema Toyota de Produção, que ajudam a otimizar resultados dos negócios com foco em segurança, logística e gestão de processos. Além disso, a empresa tem uma ampla oferta de veículos híbridos, cada vez mais relevantes para a sociedade e as estratégias de sustentabilidade das corporações.

Para Roger Armellini, diretor de Mobilidade da Toyota, é importante contar com a expertise da Tokio Marine ao oferecer os serviços de mobilidade e gestão de frota corporativa dos clientes e consumidores da Kinto. “Temos como premissa oferecer as melhores soluções de mobilidade de forma simples, inteligente e confiável, sempre contando com parceiros que agreguem valor e qualidade aos nossos serviços.”, afirma o executivo

“Estamos trabalhando incansavelmente para desenvolver produtos que atendam às novas demandas de mobilidade, como o recém-lançado seguro pague pelo tempo que ficou protegido, e seguimos atentos às iniciativas que contemplam opções de deslocamento inovadoras, como as da KINTO. Por meio dessa parceria, estamos mais uma vez proporcionando alternativas de proteção e segurança que unem comodidade e conveniência às escolhas do consumidor”, conclui Padial.

