A fim de atender a um novo nicho de mercado, a Tokio Marine celebra sua entrada no universo da conectividade automotiva por meio de uma cooperação com a Jeep. Até o dia 31 de julho, a companhia vai aplicar automaticamente 15% de desconto no valor do seguro para os modelos Jeep Renegade e Jeep Compass conectados através da plataforma de serviços Adventure Intelligence by Jeep Connect. A condição é válida em todo o território nacional e pode ser aplicada aos produtos Tokio Marine Auto, Tokio Marine Auto Clássico e Tokio Marine Auto Roubo.

A colaboração entre a seguradora e a montadora também permitirá que, assim que forem acionadas em função de um registro de roubo ou furto, as empresas compartilhem informações de localização e rastreio capazes de agilizar a busca pelo veículo, aumentando as chances de recuperação e atendimento dos clientes.

“Trabalhamos diariamente para levar proteção, tranquilidade e comodidade aos nossos segurados e estamos sempre atentos às novas demandas da sociedade, especialmente aquelas relacionadas às mudanças causadas pela tecnologia. Com essa cooperação com a Jeep, além de oferecer toda a expertise aos clientes da montadora, vamos agregar ainda mais valor aos nossos serviços da carteira de Auto”, afirma Luiz Padial, diretor de Automóvel da companhia.

Para atender às necessidades das montadoras e dos clientes que possuem veículos conectados, a seguradora conta com o apoio de uma robusta área de tecnologia; expertise em precificação e flexibilidade para o desenvolvimento de produtos inéditos. Com a evolução natural do processo de uso da telemetria, em breve, a empresa passará a utilizar os dados coletados no próprio carro para definir o preço do seguro, criar novos serviços e melhorar a experiência do usuário. “Nosso objetivo sempre é o de gerar mais benefícios para o cliente”, reforça Padial.

A novidade também é um argumento de venda para o corretor, uma vez que a conectividade é uma tendência que tornará os benefícios do seguro ainda mais acessíveis para os clientes. “Queremos proporcionar uma jornada cada vez mais simples ao consumidor final, não só do ponto de vista de recuperação de veículos, mas também no desenvolvimento de um ecossistema de produtos customizados e no acionamento de serviços e sinistros”, explica o executivo.

Com o avanço da tecnologia, as experiências dos motoristas ficaram ainda mais completas com a plataforma Adventure Intelligence by Jeep Connect. As diversas funções inéditas e de conectividade da nova plataforma proporcionam aos proprietários do Jeep Renegade e Jeep Compass mais conveniência, assistência, entretenimento e segurança. “Os usuários sempre estão em primeiro lugar quando desenvolvemos uma plataforma, um novo veículo e até mesmo uma parceira. A preocupação com os clientes nos leva a pensar na segurança que eles necessitam quando estão na direção ou longe de seus veículos. Dessa forma, além de criarmos uma plataforma que possui a tecnologia aliada à segurança, encontramos na Tokio Marine uma parceira que compartilha do mesmo objetivo, ou seja, ter o cliente no centro de todos os benefícios gerados pela nova tecnologia do Adventure Intelligence, trazendo desde o início um benefício direto nos seguros dos clientes que ativarem os serviços, sendo que acreditamos que teremos muito mais novidades ao longo do tempo”, destaca Alexandre Aquino, diretor do Brand Jeep para a América Latina.

N.F.

Revista Apólice