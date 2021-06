Antes mesmo que o distanciamento social fosse uma realidade, a Tokio Marine, pensando no bem-estar e conveniência de seus clientes, passou a oferecer aos contratantes do Seguro de Vida Individual o serviço Einstein Conecta do Hospital Israelita Albert Einstein. E a partir de agora, a seguradora ampliou o acesso ao benefício e permite que os segurados do Produto Vida Individual indiquem até dois usuários para utilizarem o serviço de orientação médica a distância com suporte 24 horas, por meio do aplicativo Einstein Conecta.

“Ao longo do último ano, ficou clara a importância do acesso remoto aos mais diversos serviços. Neste cenário e diante da grande aceitação que o atendimento médico a distância teve no ano passado, ampliamos o benefício do Einstein Conecta a mais duas pessoas, além do segurado. Isto é parte da nossa missão de prover mais proteção e tranquilidade às pessoas”, afirma Marcelo Goldman, diretor executivo de Produtos Massificados da companhia.

Com o benefício, diante de uma indisposição ou mal-estar que apresente sintomas de baixa complexidade, como febre, gripe, dor de garganta, dor de cabeça, náuseas, alergias e outros, o segurado e seus dois usuários indicados poderão utilizar o serviço de orientação médica. Além disso, o Einstein Conecta oferece ainda o armazenamento das informações sobre o paciente em prontuário eletrônico ao qual o cliente e seus usuários terão acesso sempre que precisarem.

“Vale dizer que esse atendimento não tem custo adicional e pode ser estendido não apenas aos familiares, mas também a dois amigos, funcionários ou colegas, desde que indicados previamente à Tokio Marine. Isso porque entendemos que a proteção que o seguro de vida promove é antes de tudo uma demonstração de afeto do segurado àqueles a quem deseja oferecer conforto e bem-estar”, afirma Goldman.

Além de ofertar o serviço Einstein Conecta, o seguro de Vida Individual da empresa é um dos mais completos do mercado. “O segmento de Pessoas vem se destacando cada vez mais no mercado de seguros e uma das razões é a maior percepção do seguro como aliado à qualidade de vida. De nossa parte, vamos continuar inovando na oferta de serviços e coberturas aos clientes da Tokio Marine”, conclui Goldman.

