A THB Brasil assumiu a carteira de segurados e as operações da Ascor Corretora, elevando em mais de 700 novos clientes entre ramos elementares e benefícios. A negociação teve como objetivo aumentar a participação de mercado da corretora no ramo de Benefícios. “A área de Benefícios representa 38% da receita da empresa e temos investido constantemente em melhorias e novas tecnologias para entregar o melhor aos nossos clientes”, diz Eduardo Kolmar, VP de Benefícios da companhia.

A Ascor Corretora de Seguros fundada em 1985, que começou sua história atuando no resseguro, representando no Brasil alguns dos maiores Lloyd’s Brokers, hoje volta ao mercado global com a THB, após alguns anos de foco no mercado local de retail, se destacando no ramo de benefícios e produzindo cerca de R$ 20 milhões em prêmios em 2020.

“É com imenso prazer que nos associamos à THB, a fim de crescermos ainda mais, especialmente no mercado do Rio de Janeiro. Essa parceria chega em um momento importante para nós, porque podemos unir forças, ganhar em escala e atender ainda melhor nossos clientes”, diz Eduardo Lowndes, CEO da Ascor. “O mercado de seguros, cada vez mais competitivo, nos impulsiona a buscar novas parcerias para levar o melhor aos clientes. A Ascor já fazia parte das corretoras parceiras da THB e agora essa operação vem para consolidar o que já vinha acontecendo informalmente”, conclui Eduardo Lucena, CEO da THB Brasil.

N.F.

Revista Apólice