A SulAmérica aprovou um pacote de doações e ações emergenciais relacionadas à COVID-19 totalizando R$ 6 milhões para 2021. Esse montante se soma aos mais de R$ 10 milhões já doados em 2020, e traduz o compromisso da companhia em ajudar os brasileiros que lutam há mais de um ano contra a pandemia. A verba será distribuída em diferentes ações com organizações que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 e à fome em todo o Brasil.

Entre as ações incentivadas estão doações ao movimento União BR para atender as necessidades de hospitais públicos, como a compra de cilindros de oxigênio. Isso se soma às ações sociais da instituição, como o apoio mental, por meio do Psicologia Viva, aos familiares de vítimas e internados pela doença e trabalhadores da linha de frente. No mês de maio, ofereceu apoio para reinserção de mulheres no mercado de trabalho, em parceria com a Catho e a EduK.

No ano passado, a SulAmérica ajudou na reforma de leitos na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e na construção de um hospital de campanha no Rio de Janeiro. Já em 2021, participou também do grupo “Juntos pelo Amazonas”, formado por 15 empresas que se uniram para doar usinas de oxigênio para a Fiocruz. A doação para fomentar a produção de oxigênio foi renovada em fevereiro, em parceira com 19 outras empresas via movimento União BR, para instalar seis usinas em hospitais públicos do Amazonas.

