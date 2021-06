A Sompo Seguros S.A. acaba de investir na contratação de dois profissionais que passam a integrar a equipe para agregar experiência e contribuir com a estratégia de crescimento estabelecida até 2023. Rafael dos Santos Manoel chega à companhia para assumir o cargo de superintendente de Auditoria Interna. Já Priscila Cardoso é a nova gerente Comercial de Bancos e Affinity da seguradora.

Rafael dos Santos Manoel é formado em Sistemas de Informação (Universidade Presbiteriana Mackenzie) e em Gestão em Tecnologia da Informação (UNIP – Universidade Paulista). O executivo acumula dezessete anos de experiência em Auditoria e Controle Interno no mercado segurador, com atuação em companhias nacionais e multinacionais. É especialista em avaliação de riscos e controles internos, com foco em eficiência, efetividade e cumprimento de políticas, procedimentos, bancos de dados e prevenção de fraude. Durante a carreira, já coordenou a implementação de Programas de Auditoria e Compliance no Brasil e em países da América Latina. Também foi professor de Governança de TI no curso de Controles Internos da Universidade de Seguros, promovido pela Funenseg (atual ENS).

Priscila Cardoso é pós-graduada em Marketing e Mídias Digitais (FGV – Fundação Getúlio Vargas) e graduada em Administração de Empresas (Universidade Ibero Americana). Conta com 30 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais dos segmentos de Serviços Financeiros e Seguros; em áreas como Comercial, Desenvolvimento de Negócios, Gestão, Planejamento Estratégico e Projetos. Conta com experiência em diferentes modelos de vendas, como Bancassurance, Affinity, Large Accounts, Corporate entre outros. Durante a carreira participou de comitês de qualidade e alcançou reconhecimento como Top Performance nível Brasil em entrega de resultados por seis anos consecutivos.

N.F.

Revista Apólice