A Sompo Seguros S.A acabou de contratar Paulo Hayakawa como novo diretor técnico responsável pelas áreas de Large P&C, Garantia e Resseguros. O executivo chega à companhia com o desafio de integrar as estratégias da seguradora para o desenvolvimento de negócios nos ramos sob sua supervisão, além de atuar no estabelecimento de programas de resseguro adequados ao atual momento da seguradora, que busca incrementar a abrangência e o market share em suas diferentes linhas de negócios.

Hayakawa acumula mais de 30 anos de atuação no mercado segurador, dos quais cerca de 20 anos em ambas as companhias que deram origem à marca no Brasil. Ele passa a ser responsável pela supervisão das estratégias de resseguro, bem como pela área de Large P&C e Garantia, que integra ramos como Riscos Nomeados e Operacionais, Riscos de Engenharia, Lucros Cessantes, Compreensivo Empresarial (com Limite Máximo de Garantia superior a R$ 50 milhões), Responsabilidade Civil Geral, Garantia, Fiança Locatícia e Compreensivo de Veículos. “Tive a oportunidade de conhecer a cultura, desenvolver meus conhecimentos e contribuir com o crescimento de ambas as companhias que deram origem à marca Sompo Seguros anos atrás. Fico feliz de retornar ao grupo para contribuir com essa nova fase em que a empresa visa um crescimento significativo em suas linhas de negócios nos próximos anos”.

O executivo é graduado em Engenharia Civil (Universidade Estadual de Campinas – Unicamp) e pós-graduado em Administração de Empresas – Master em Seguros (IAG/PUC-RJ). Conta com mais de 30 anos de atuação no mercado de seguros e resseguros, com experiência nas áreas de Subscrição de Riscos, Resseguros e Planejamento de Processos em seguradoras e resseguradoras nacionais e estrangeiras. Entre elas, vale citar que atuou por quase 16 anos na Yasuda Seguros e outros 4 anos na Marítima Seguros, ambas as companhias que viriam a dar origem à marca Sompo Seguros no Brasil. Também participou de projetos de expansão de empresas para países da América Latina e de Comissões Técnicas de Associações de Seguradoras e Resseguradoras, além de ministrar aulas em cursos do mercado de seguros e resseguros.

“A seguradora tem como premissa investir em especialistas de competência comprovada no mercado como medida essencial para que cada estratégia de atuação tenha a melhor condução. O Paulo é um profissional experiente e que tem o reconhecimento do mercado por sua atuação nas áreas de resseguros e riscos corporativos. Seu know how vai contribuir muito na condução dos planos estabelecidos de fomentar negócios para corretores ao mesmo tempo em que trabalha para garantir a qualidade já reconhecida nas diferentes linhas de negócios sob sua gestão, algumas das quais em posição de liderança de mercado”, ressalta Adailton Dias, diretor Executivo de Produtos Corporativos e Resseguro da companhia.

N.F.

Revista Apólice