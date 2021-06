O Sincor-SP e o Sindseg SP concluíram a montagem das cestas básicas arrecadadas durante a campanha Cesta Solidária e os produtos começaram a ser distribuídos em todo o Estado de São Paulo. Nos próximos dias, as diretorias Regionais do Sincor-SP devem fazer as entregas a instituições beneficentes.

Fruto do programa “Corretor de Seguros Agente do Bem-Estar Social”, a ação tinha como meta arrecadar 1.500 cestas e as entidades se comprometeram a dobrar o número. No entanto, o mercado de seguros mostrou movimentação e solidariedade e doou 2.687 cestas. Diante do resultado acima do esperado, as entidades decidiram arredondar o volume a ser doado para 6.000 mil cestas básicas.

“Os corretores de seguros são reconhecidos como os profissionais responsáveis em garantir a proteção das pessoas. Nos momentos mais difíceis, estamos lá, auxiliando para que os imprevistos da vida não desestruturem as famílias. Por isso, nesta campanha reforçamos essa missão, levando alimento para quem está precisando”, comenta o 2º secretário e diretor responsável pela campanha no Sincor-SP, Álvaro Fonseca.

“Cuidar das pessoas é da natureza do nosso setor e a campanha foi mais um exemplo de como tomamos a iniciativa e reforçamos o nosso papel social nesse período de emergência. Obrigado a todos os corretores e profissionais das seguradoras que colaboraram”, revela o presidente do SindsegSP, Rivaldo Leite.

“O Sincor-SP sempre realizou campanhas solidárias, com o objetivo de reafirmar o papel do corretor de seguros como agente do bem-estar social. Nesta pandemia, onde muitas pessoas estão precisando de ajuda, não poderia ser diferente”, reforça o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo.

