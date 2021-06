O setor de seguros registrou alta no faturamento pelo 11º mês consecutivo. O Boletim IRB+Mercado, relatório da plataforma IRB+Inteligência, apontou um ganho de R$ 10,5 bilhões em abril, um aumento de 17,3% frente a igual período de 2020. A análise, com foco nos seguros de danos, responsabilidades e pessoas, indica acúmulo de R$ 42,9 bilhões em 2021. O resultado mostra variação positiva de 13,4% no faturamento do primeiro quadrimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2020, o que equivale a R$ 5 bilhões a mais.

Por segmentos, em abril, Vida registrou R$ 4,1 bilhões; Automóveis, R$ 2,7 bilhões; Corporativo de Danos e Responsabilidades, R$ 1,8 bilhão; Individual contra Danos, R$ 785 milhões; Rural, R$ 785 milhões; e Crédito e Garantia, R$ 333 milhões. Já no acumulado dos quatro meses iniciais de 2021, os segmentos de seguros obtiveram: R$ 15,9 bilhões (Vida), R$ 11,3 bilhões (Automóveis), R$ 8,2 bilhões (Corporativo de Danos e Responsabilidades), R$ 3,7 bilhões (Individual contra Danos), R$ 2,6 bilhões (Rural) e R$ 1,4 bilhão (Crédito e Garantia).

Principais destaques de abril, Rural e Vida registraram alta de 45,2% e 26,3%, respectivamente. Em Automóveis, a taxa de sinistralidade, de 54,3%, se manteve em patamares baixos, o que favorece os resultados do mercado. Danos e Responsabilidades registraram crescimento, em abril, de quase 12%, obtendo evolução de 24,3% no quadrimestre. Já o seguro Rural, nos quatro primeiros meses de 2021, teve declínio nos sinistros de 18%, conferindo uma das menores taxas de sinistralidade da série histórica (57,4%). Do total de R$ 5 bilhões a mais que o setor faturou no acumulado de 2021 (de janeiro a abril), os ramos Vida e Corporativo de Danos, individualmente, foram responsáveis por R$ 1,7 bilhão e R$ 1,6 bilhão.

A análise mostra que o índice de Sinistros Ocorridos sobre o Faturamento de Competência, em abril, apresentou aumento de 10,7 pontos percentuais na comparação com o mesmo mês de 2020. No quadrimestre, o índice também apresentou incremento: 4,8 p.p. a mais em relação à taxa registrada no mesmo período de 2020.

O Boletim IRB+Mercado resume as operações de seguros a partir dos dados públicos disponibilizados pela Susep em 07/06, considerando os seguros de danos, responsabilidades e pessoas. A edição também lista os cinco maiores grupos seguradores por linha de negócios. A análise, que é publicada mensalmente, está disponível no site da companhia. No mesmo endereço, o IRB oferece ainda o Dashboard IRB+Mercado Segurador, painel dinâmico desenvolvido pelo ressegurador com informações de todo o setor.

