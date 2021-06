A Seguros Unimed completa um ano de parceria com a Fundação Biodiversitas, organização não governamental (ONG) que se dedica à proteção de espécies da fauna e da flora nos ecossistemas brasileiros. Entre os projetos da entidade destaca-se a gestão da Estação Biológica de Canudos (EBC),reserva criada para a recuperação populacional da Arara-azul-de-lear (Anadorynchus leari), na Bahia. Além do suporte às ações para proteção ao habitat da espécie, realização de estudos biológicos que orientem estratégias de conservação e das iniciativas de educação ambiental na comunidade local, a Seguradora também apóia um dos 146 sítios da Aliança Brasileira para Extinção Zero, contribuindo para inspirar parcerias semelhantes em nível internacional.

Para o presidente da Fundação Biodiversitas, Geraldo Wilson, o apoio da seguradora tem sido essencial para o Programa de Conservação da Arara-azul-de-lear, uma espécie que ocorre apenas na caatinga baiana e está entre as mais ameaçadas de extinção no mundo. “A Biodiversitas e a companhia, juntas, têm realizado um trabalho consistente, incluindo a melhoria das instalações que vão tornar a reserva preparada para receber observadores de aves do mundo todo, em busca de uma prática de turismo sustentável”, revela Wilson. O professor e pesquisador destaca ainda que a parceria resguarda não apenas as araras como também o seu ambiente, contribuindo para proteger diversas outras espécies e processos ecológicos, como os ciclos climáticos e hidrológicos.

“A sustentabilidade é tema estratégico na Seguros Unimed. Como uma empresa cooperativista com tradição em saúde, sabemos da relevância de cuidar do meio ambiente, de promover ações de responsabilidade social e, também, de contar com as melhores práticas de governança”, explica Helton Freitas, presidente da seguradora. “Acreditamos na relevância de parcerias como a que temos com a Biodiversitas para garantirmos a preservação da fauna e da flora brasileira e fazemos questão de participar desse movimento”.

N.F.

