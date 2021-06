EXCLUSIVO – Na manhã de hoje (29/06), a Seguros Sura lançou, na Colômbia, a VaxThera, uma empresa dirigida ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e crescimento humano. o investimento será de US$ 54 milhões. Juan David Escobar, presidente da Seguro Sura Colômbia, afirmou que a nova empresa vai gerar 500 empregos diretos e poderá fazer o intercâmbio de tecnologia e conhecimento para a produção de vacinas para o seu país e para toda a América Latina. “A nova empresa gera esperança para enfrentar os problemas da pandemia, sejam eles econômicos, familiares ou sociais”, afirmou o executivo.

Jorge Emilio Osorio Benitez, presidente e Co-fundador da VaxThera, disse que a Colômbia tem um papel importante na investigação e desenvolvimento de um novo imunizante próprio. Ele ressaltou a importância da empresa para a produção de outras vacinas, além daquela contra o coronavírus, pois os cientistas acreditam que novas pandemias podem acontecer no futuro.

A VaxThera irá operar para a criação de uma vacina de reforço universal contra SARS-CoV-2. Segundo Benitez, a fase clínica já está concluída e em breve começam os testes. “Vamos passar por todo processo regulatório na Colômbia e internacional, com intenção de termos nossa própria vacina de reforço em 2023”, apontou. A VaxThera também deverá produzir imunizantes contra dengue, chikungunha, febre amarela, gripe e Zika.

As plantas da VaxThera foram elaboradas em parceira com especialistas da Índia, que transferiram conhecimento sobre as boas praticas de produção para que produtos estejam ao alcance de outros países. “Queremos ter confiança de que a fábrica está de acordo com novas tecnologias e que possam ser reconfiguradas de acordo com que cada produção exigir”, antecipa Escobar.

A VaxThera contará com parcerias com outros centros produtores de vacinas na América Latina. Benitez destaca que a importância desta nova fábrica é que há 650 milhões de habitantes na América Latina, mas que apenas Brasil e Argentina contam com produção própria e que atendem apenas o mercado local. “A partir do mercado colombiano podemos chegar como solução a outros países latino-americanos. Trabalhamos em parceria com cientistas do Instituto Butantan, no Brasil, que também trabalham para garantir a segurança sanitária da América Latina.

Kelly Lubiato

Revista Apólice