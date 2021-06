O seguro HDI Vida PME é uma solução voltada para pequenas e médias empresas, entre três e 499 funcionários, que oferece vários tipos de coberturas. De desenho flexível, o produto permite a combinação de coberturas de acordo com o perfil e a necessidade de cada empresa, além de oferecer um amplo portfólio de assistências.

Serviços de eletricista, encanador, chaveiro, manutenção de ar-condicionado e telhado, guarda móveis, vigilância de imóvel, recuperação de veículo, dentre outros, são oferecidos através da contratação da cobertura opcional Assistência Empresarial, de acordo com as regras estabelecidas em contrato.

“O Vida PME se adapta ao perfil e às necessidades de cada empresa e foi desenvolvido para resguardar os pequenos empresários e seus colaboradores dos imprevistos do dia a dia. A grande vantagem é que a ampla gama de serviços assistenciais possibilita ao segurado o retorno do valor investido, mesmo quando não ocorre sinistro”, explica Mauricio Galian, vice-presidente técnico da HDI Seguros.

Dentre as coberturas disponíveis, o reembolso de verba rescisória no caso de falecimento do funcionário é uma das mais atrativas para as PMEs, pois protege de um imprevisto que pode gerar custo alto. O produto oferece ainda coberturas em caso de morte ou invalidez acidental permanente (total ou parcial), além de assistências adicionais como assistência funeral, cesta básica (gênero ou cartão) e kit natalidade.

A praticidade na contratação do seguro é outro atrativo para as PMEs. O processo é simples, ágil e não há necessidade de fazer propostas individuais ou Declaração Pessoal de Saúde (DPS). Durante a vigência da apólice, que pode ser contratada por 12 ou 24 meses, a empresa também não precisa atualizar mensalmente a base de funcionários. Além disso, não há carência e as mensalidades podem ser pagas por boleto bancário ou débito em conta, conforme escolha de cada empresa.

O produto foi criado pela HDI Seguros em parceria com a Icatu. “Usamos a grande expertise da Icatu em produtos coletivos para criar uma solução flexível, de fácil contratação e manutenção, atentos às necessidades dos pequenos e médios empresários. Com o seguro, ganham as empresas parceiras e os corretores, que terão acesso a um novo segmento para fortalecer sua carteira de clientes”, avalia Luciano Snel, CEO da Icatu.

N.F.

Revista Apólice