Alugar um imóvel não é uma tarefa simples. São diversos detalhes que devem ser levados em conta como: localização, tamanho da residência, documentação, lei do inquilino e, principalmente, o valor do aluguel. Em 2020, o IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado), índice tradicionalmente usado para o reajuste nos valores, subiu e fechou o ano em 23,14%. Essa alta causou uma elevação no preço médio de locação em diversas capitais. Uma forma de simplificar o processo de locação e garantir tranquilidade é contratando um seguro aluguel. O serviço elimina a figura do fiador e funciona como uma caução. Segundo Luiz Carlos Gama Pinto, diretor executivo da Corretora de Seguros Bancorbrás, o valor é definido entre o locador e o locatário.

O seguro aluguel possui duas modalidades: o Cap Aluguel e o Fiança Locatícia. O primeiro é um título de capitalização com pagamento único e utilizado como caução à locação negociada. A vigência pode ter entre 12 e 30 meses. “Após o final do plano escolhido, é possível resgatar entre 95% e 100% do dinheiro com a cotação atualizada, de acordo com o tempo de permanência no contrato”, comenta Luiz. Já o segundo oferece coberturas para o pagamento de aluguel, encargos da locação (condomínio, água, luz, gás, IPTU e outros), danos ao imóvel e outros. “Em casos de inadimplência, o valor pode ser resgatado para pagar as dívidas e prejuízos”, completa o executivo.

Quais são os benefícios?

A contratação traz diversas vantagens para o inquilino, para o proprietário e imobiliária. Além de ser rápido e sem burocracia, o produto oferece serviços de emergência gratuitos para a manutenção da residência, como: chaveiro, vidraceiro, eletricista, encanador, conserto de eletrodomésticos entre outros. “O seguro aluguel traz benefícios para ambas as partes”, aponta Luiz Carlos.

N.F.

