Buscando unir inovação e praticidade na hora de adquirir um novo smartphone, a Samsung e a Porto Seguro anunciaram a expansão do Tech Fácil para o Galaxy Z Fold 2 5G. O Tech Fácil é um plano de assinatura mensal da seguradora em parceria com a Samsung, que possibilita que o consumidor adquira um smartphone novo a cada ano, com facilidades a cada lançamento.

Lançado em fevereiro deste ano, o Tech Fácil já oferecia planos para a linha Galaxy S21 5G, com assinaturas que variam de R$ 199,00 a R$ 369,00. Agora, para o Galaxy Z Fold2 5G, a mensalidade será no valor de R$ 499,00.

“A expansão do plano de assinatura Tech Fácil reflete o compromisso das duas empresas em oferecer praticidade e comodidade aos consumidores na hora de adquirir o smartphone mais atual. Em uma rotina cada vez mais conectada, torna-se imprescindível disponibilizar soluções que garantam facilidades para a aquisição da linha Galaxy Z Fold 2 5G, o smartphone dobrável que acompanha os usuários em múltiplas atividades do dia a dia”, afirma Eduardo Santos, diretor de vendas da área de Dispositivos Móveis da Samsung Brasil.

A assinatura é válida por um ano, e os pagamentos, que são cobrados mensalmente para não interferir no limite do cartão, incluem o custo do aluguel de um smartphone novo e seguro completo. Após 12 meses, o consumidor pode escolher renovar a assinatura e receber o próximo lançamento da linha, devolvendo o smartphone anterior e recebendo o atual. Caso decida não renovar o pacote, basta devolver o celular, sem custos adicionais. Também é possível que o consumidor adquira o smartphone pagando cerca de 40% do valor do produto.

A assinatura do Tech Fácil ainda assegura um smartphone reserva em caso de urgência e assistência técnica. Além disso, a Porto Seguro oferece proteção contra roubos, danos físicos, danos elétricos e danos causados por líquidos.

“A aceitação do Tech Fácil por parte dos consumidores tem sido ótima e tem trazido resultados positivos para a companhia e, também, para nossa parceria com a Samsung. A alta receptividade do produto nos surpreendeu no lançamento do piloto, quando já atingimos a meta esperada para o ano, durante o primeiro mês. Isso reforça a grande aderência do consumidor a esse novo modelo de negócio”, afirma Marcos Loução, vice-presidente de Negócios Financeiros e Serviços da Porto Seguro.

Os planos disponíveis no Tech Fácil são:

– Galaxy S21 5G: mensalidades de R$ 199,00

– Galaxy S21+ 5G (128GB): mensalidades de R$ 259,00

– Galaxy S21+ 5G (256GB): mensalidades de R$ 279,00

– Galaxy S21 Ultra 5G (256GB): mensalidades de R$ 369,00

– Samsung Galaxy Z Fold2 5G: mensalidades de R$ 499,00

Ação promocional

Quem optar por adquirir a assinatura do Tech Fácil do Galaxy S21 5G, será contemplado com uma promoção, em vigor até julho. O período de aquisição do smartphone vai até 11/07/2021 e, para participar, é necessário realizar cadastro no Samsung Para Você até 28/07/2021. Quem adquirir um Galaxy S21 5G Ultra ganha um Galaxy Watch 3. O consumidor que optar pelo Galaxy S21+ 5G ganha um Galaxy Watch Active 2. E, quem optar pelo Galaxy S21 5G, ganha um Galaxy Buds Pro.

N.F.

Revista Apólice