A Sabemi está lançando uma nova campanha de conscientização sobre riscos de fraudes – assim como no ano passado, em 2021 a companhia busca alertar seus segurados e parceiros sobre possíveis golpes relacionados a seguros e assistência financeira. Embora os meios digitais tragam comodidade às pessoas, esse ambiente facilita também a atuação de golpistas. Infelizmente, há registros de fraudes envolvendo a falsificação de documentos oficiais e ações de pessoas mal-intencionadas que se passam por funcionários da empresa.

Neste ano, a seguradora está disponibilizando o e-book Guia básico: Como evitar fraudes em contratações na internet, de modo a facilitar o acesso ao conteúdo e disseminar informações sobre o tema. O material é gratuito e está disponível ao público nesta página . Além disso, a Sabemi vai publicar conteúdos de conscientização em suas redes sociais e os segurados receberão por e-mail e mensagens de texto alertas e dicas de como se proteger.

Inicialmente, as publicações indicarão o que são golpes e fraudes, para facilitar a identificação desses riscos. Em um segundo momento, a seguradora divulgará informações sobre as fraudes e golpes mais recorrentes. Por fim, o público poderá conferir conteúdos com dicas sobre como se prevenir contra os golpes e evitar transtornos. O objetivo da ação é condicionar as pessoas para que estejam alertas a estes riscos.

“O ambiente digital traz muitas facilidades, o que acaba propiciando golpes e fraudes, tendo em vista que muitas pessoas não estão cientes dos perigos a que a Internet nos expõe. Por isso, temos o compromisso de conscientizar os segurados e promover a disseminação de informações sobre o tema, para que as pessoas passem a ter mais cuidados e duvidar de propostas fáceis e contatos inesperados, por exemplo”, destaca Ana Carolina Tavares Torres, gerente jurídica da Sabemi.

É necessário ter atenção redobrada ao efetuar o pagamento do saldo devedor e ao analisar propostas, por exemplo, que muitas vezes são falsas e sugerem a transferência de dívidas em troca da suposta capitalização de investimentos, para fazer o dinheiro render mais. Os cuidados com o sigilo de senhas e com a disponibilização de dados pessoais a terceiros são fundamentais para evitar estes problemas.

Em caso de dúvidas, acesse sempre os canais oficiais da Sabemi – confira em https://www.sabemi.com.br . Caso tenha recebido o contato e a oferta de falsos produtos e serviços, acesse imediatamente a empresa pelo telefone 0800 880 1900.

Antes de pagar, verifique!

Como funciona o golpe?

Criminosos emitem saldos devedores extremamente semelhantes aos da Sabemi, mas na indicação da conta registram os dados bancários de uma empresa laranja. Para evitar o transtorno, confira sempre se o CNPJ é o mesmo a constar no contrato firmado com a empresa.

Fácil demais? Desconfie!

Outra fraude registrada consiste em, após a solicitação de assistência financeira, ser contatado por um suposto funcionário da Sabemi ou de empresa parceira sugerindo a transferência do valor para outra conta em troca da capitalização dos valores do empréstimo, com a promessa de fazer o dinheiro render mais. Fique esperto, não assine contratos sem ler e não aceite negócios que soem “fáceis demais”.

K.L.

Revista Apólice