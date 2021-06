A MDS Brasil anunciou Rodrigo Avila como o novo diretor comercial da área de Riscos Corporativos. A mudança na gestão faz parte da estratégia de expansão e diversificação da empresa, que visa oferecer um portfólio de produtos cada vez mais amplo e aderente ao mercado, satisfazendo as necessidades de diferentes públicos.

“Eu aceitei o desafio de compor a diretoria comercial da corretora com muito orgulho. Me sinto pronto para traçar novas rotas de expansão e ampliar ainda mais os negócios da empresa, junto a essa equipe incrível e competente. O momento é bastante favorável para a empresa e o meu papel será entender como vamos alcançar todas as metas e ampliar os resultados. Nós temos uma estrutura forte e bem organizada que nos permite oferecer às soluções mais criativas para proteção e mitigação dos riscos dos nossos clientes”, afirma Avila.

O executivo é formado em Economia pela Universidade Mackenzie e possui MBA em Marketing pela Universidade de São Paulo. Avila contabiliza 15 anos de experiência no mercado de seguros, tendo atuado com subscrição de riscos e desenvolvimento de produtos em seguradoras como Unibanco, AIG e Itaú Seguros. O profissional possui uma vasta bagagem em Seguros Corporativos, Resseguros e Gestão de Riscos. Avila também atuou nos últimos 6 anos como Risk Manager na Suzano S/A (maior produtora de celulose no mundo).

“Nós estamos recebendo um profissional que trabalha com excelência na sua área de atuação, e ele será uma pessoa fundamental para definir novas estratégias de crescimento e expansão para os próximos anos, nos auxiliando para alcançar esse resultado com maestria”, afirma Thiago Tristão, vice-presidente de Riscos Corporativos da MDS Brasil e CEO da MDS Re Brasil.

Avila acredita que este novo desafio será importante para a sua trajetória profissional além de trazer consigo uma expertise para conquistar novos negócios. “Uma oportunidade para contribuir ainda mais para que a corretora continue crescendo e cumprindo o seu propósito de proteger os nossos clientes, se fortalecendo e conquistando novos espaços no mercado”, conclui.

N.F.

Revista Apólice